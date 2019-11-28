Сеул заявил о пуске КНДР неустановленного типа снаряда

Сеул, 28 ноября. Северокорейские власти произвели запуск двух ракет неустановленного типа. Об этом сообщил в четверг южнокорейский Комитет начальников штабов (КНШ).

Согласно информации Сеула, пуски произведены в сторону Японского моря из уезда Енпхо в 16.59 (10.59 по московскому времени). О типе ракет и дальности их полета сведений в настоящее время нет, сообщает НСН.

Отмечается, что южнокорейские военнослужащие пристально следят за ситуацией, сохраняя боеготовность. Это уже 13-й по счету ракетный пуск, осуществленный Пхеньяном в текущем году, добавили в КНШ.

Как сообщает информационное агентство Kyodo со ссылкой на источник в министерстве обороны Японии, КНДР могла осуществить запуск двух баллистических ракет в направлении Японского моря. Согласно информации военного ведомства, никакой угрозы Японии и ее территориальным водам нет. В береговой охране уточнили, что падения ракет или их обломков в исключительной экономической зоне страны не наблюдалось.