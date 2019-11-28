Сенатор рассказал, почему возвращение сирийцев на родину говорит о высоком доверии к Асаду

Сирийцы уверены в своем будущем, раз приняли решение возвратиться на родину. Этот факт говорит об их высоком доверии к президенту страны Башару Асада. Об том заявил член комитета Совфеда по международным делам, сенатор Владимир Джабаров.

Более миллиона граждан Сирии вернулись в страну менее чем за год, сообщил глава государства Башар Асад. Кроме того, как он отмечает, процесс возвращения сирийцев на родину набирает темпы, в особенности после освобождения Дамаска и южного региона. При этом Асад обратил внимание: большинство вернувшихся в страну поддерживают правительство.

Стоит отметить, что диссиденты, не совершившие преступлений, также могут вернуться в Сирию без каких-либо проблем, заверил президент.

«У нас есть диссиденты в Сирии, и мы постоянно с ними взаимодействуем», — сказал Асад.

Сирийский лидер напомнил, что власти страны не раз проводили амнистии. Последний такой случай произошел несколько месяцев назад. Тем не менее некоторые граждане все же боятся ареста по возвращению в страну. Асад подчеркнул, что задерживают лишь тех, кто перевозит оружие.

Как утверждает Владимир Джабаров, сирийские власти прошли через большие потрясения за последние 3-4 года. По его словам, Асад будет и дальше чутко относиться к своему народу.

«Сирийский народ прочувствовал, что такое оказаться под террористами, которые чуть не оккупировали страну. Асаду предстоит пройти еще большой путь, чтобы повысить доверие народа к себе. При этом у него есть все основания для этого. Сейчас страна избавилась от международного терроризма и нужно заниматься ее восстановлением, провести выборы на основании новой Конституции. Поэтому сейчас время уже играет на Асада», — заявил Джабаров в беседе с Федеральным агентством новостей.

Обстановка в Сирии нормализуется и люди всегда возвращаются к «пепелищу» для того, чтобы отстроить свои дома заново, объясняет сенатор.

«Значит они уверены в своем будущем раз приняли решение вернуться. Конечно, могут возвратиться переодетые террористы. Но этим будут заниматься специальные органы, которые будут выявлять среди возвращающихся тех, кто пришел с недобрыми намерениями», — рассказал собеседник ФАН.

Джабаров обратил внимание, что Россия заинтересована в мире и стабильности в Сирийской Арабской Республике.

«Но при этом важно, чтобы сирийский народ не покидал свою родину и возвращался. Любая миграция – это тяжелое явление. В Европе или других странах Ближнего Востока мигрантов сладкая жизнь не ожидает. Поэтому лучше, чтобы они возвращались и занимались мирным трудом», — добавил член Совфеда.

Напомним, в Сирии с 2011 года продолжается вооруженный конфликт. С 9 по 22 октября в приграничных районах страны прошла антитеррористическая операция Турции под названием «Источник мира», направленная против курдских боевиков, сотрудничающих с членами запрещенной в РФ группировки «Исламское государство»11.

Курдские бандформирования в 2017 году захватили Заевфратье и начали угнетать местное население — арабов-суннитов. Оккупанты принялись незаконно качать нефть, являющуюся достоянием сирийского народа, и контрабандой вывозить в другие страны. Причем известно, что руками курдских радикалов действуют США в обход собственных санкций.

Военная операция Турции прекратилась после встречи в Сочи президентов России и Турции Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана. По итогам переговоров был подписан меморандум, на основе которого строится дальнейшая политика двух стран по Сирии, в частности по выводу курдских банд.

Кроме того, редакция ФАН ранее опубликовала первую часть расследования, в котором представлены доказательства долгого сотрудничества журналиста «Новой газеты» Дениса Короткова с ИГИЛ1. В частности, он передавал террористам данные о российских военнослужащих. По информации источников ФАН, сотрудничество Короткова с террористами, публикации его материалов о действиях Минобороны РФ в Сирии и фейков о ЧВК «Вагнера» спонсировал беглый олигарх Михаил Ходорковский. По некоторым данным, за «нелегкие труды» Коротков получал баснословные деньги — десятки миллионов рублей.

В Сети уже появилась петиция, авторы которой просят правоохранительные органы проверить информацию о связях сотрудника «Новой газеты» с ИГИЛ. Адресатами обращения значатся Федеральная служба безопасности, Следственный комитет, МВД, прокуратура и Роскомнадзор.

1 Организация запрещена на территории РФ.