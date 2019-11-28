Протестующие в Тбилиси хотят привести к власти Саакашвили назло России

Тбилиси, 28 ноября. Сотрудники патрульной полиции Грузии заблокировали доступ к парламенту железным забором и встали в кордон на подходе к зданию из-за продолжающихся акций протеста в Тбилиси. Об этом сообщает корреспондент Федерального агентства новостей с места событий.

В четверг в Тбилиси у здания парламента на проспекте Руставели проходит очередная акция протеста. Лидеры оппозиционных партий заявили, что начавшиеся 14 ноября митинги не прекратятся до тех пор, пока их требования не будут выполнены.

На данный момент протестующими перекрыты все выходы. У главного входа в парламент установлен металлический забор. Протестующие стоят у боковых входов в здание.

Как отметил корреспондент ФАН, протестующие пытались закидать парламент бумажными самолетиками с требованиями, однако посланиям не удалось преодолеть высокий железный забор.

Полицейские выстроились перед входами на территорию парламента в три ряда. При этом силовики никак не реагируют на провокации протестующих и никого не задерживают.

Протесты в Грузии разгорелись после того, как парламент 14 ноября не принял поправки в конституцию по избирательной системе. Из-за протеста депутатов от правящей партии «Грузинская мечта — демократическая Грузия» парламент не принял законопроект о переходе со смешанной на пропорциональную систему парламентских выборов.

«Мы хотим, чтобы приняли закон о выборах. Мы будем собираться у стен парламента, пока наши требования не услышат и не примут соответствующий закон», — заявил протестующий в комментарии ФАН.

По мнению собеседника ФАН, сейчас Грузией правят «рабы и взяточники». Он заверил, что протестующие хотят поменять все и привести к власти экс-президента Грузии Михаила Саакашвили назло России.