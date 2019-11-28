Полиция отказалась заводить дело после скандального чаепития в школе Новосибирска

Новосибирск, 28 ноября. Полиция завершила проверку после скандального чаепития в одной из школ Новосибирска, на котором, как сообщила мать школьницы, ее дочь публично унизили и выгнали с мероприятия.

Резонансная история случилась в школе Кировского района в Новосибирске в начале ноября. В социальных сетях появилась информация, что ребенка «унизили» на чаепитии из-за того, что ее родители не сдали деньги на нужды класса, сообщил «Ридус». Директор учебного заведения рассказала, что произошел «конфликт взрослых мам, которые не смогли его решить». По ее словам, большинство родителей заявили, что девочку с чаепития никто не выгонял, однако мать ребенка считает иначе.

Позже полиция, департамент образования Новосибирска и прокуратура заявили о начале проверки, указал «ФедералПресс».

«В ходе проверки было установлено, что в связанных с чаепитием событиях отсутствуют признаки преступления, а также административного правонарушения», — приводит РИА Новости слова представителя ГУМВД по Новосибирской области.

В полиции отметили, что опрошены были все очевидцы инцидента и никто из присутствующих на чаепитии не подтвердил, что второклассницу выгнали и якобы унизили на школьном мероприятии, о чем говорили родственники ребенка. В связи с этим в возбуждении дела было отказано.