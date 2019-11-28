Врачи рассказали, как распознать артериальную гипертонию

Оренбург, 28 ноября. Эксперты сообщили, что в России 40 процентов взрослых граждан страдают от артериальной гипертонии. Среди россиян старше 65 лет этот показатель намного выше.

Гипертонией называют стойкое повышение кровяного давления на стенки сосудов. Это давление имеет верхнюю и нижнюю границы, нормальным считается давление 120/80.

Врачи добавляют, что давление выше 140/90 считается проявлением гипертонии. Именно гипертония вызывает многие заболевания сердечно-сосудистой системы.

Почти 50% летальных исходов в России связано с гипертонией. Люди с повышенным давлением часто не чувствуют ухудшение здоровья. Эксперты называют гипертонию «тихим убийцей».

Медики подчеркивают, что распознать гипертонию можно только, измерив артериальное давление. Болезнь может долгое время не проявлять себя.

В какой-то момент она может спровоцировать инфаркт, сердечную недостаточность, стенокардию, инсульт, пишет Ria56. Эксперты напоминают, что при каждом посещении врача следует измерять давление и следовать всем инструкциям специалиста.

Ранее врачи рассказали, что влияет на развитие цистита у женщин. Воспаление мочевого пузыря могут вызвать переохлаждение, запоры, ношение узкого нижнего белья, применение некоторых медицинских препаратов.