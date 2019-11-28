Киев обвинил поддержавшую «Северный поток — 2» Германию в удушении экономики Украины

Киев, 28 ноября. Участие Германии в российском проекте «Северный поток – 2» способствует «экономическому удушению» Украины, заявил глава «Нафтогаза» Юрий Витренко.

По его словам, после запуска газопровода есть риск полной потери транзита газа через Украину, а это очень сильно ударит по экономике страны. Кроме того, он указал на то, что весь украинский и восточно-европейский газовый рынок был сформирован на ожиданиях того, что газ будет идти с востока на запад, «Северный поток — 2» радикально изменит эту схему.

«Теперь газ должен идти с запада на восток, на восток Украины по крайней мере — и это угроза стабильности поставок в регионе. И Германия как один из лидеров ЕС должна это осознавать», — подчеркнул Витренко в интервью Deutsche Welle.

Напомним, 21 ноября вице-премьер РФ Дмитрий Козак заявил о том, что «Северный поток – 2» заработает в середине 2020 года. Газопровод строится от России до Германии, его трубы пройдут по дну Балтийского моря. Это обеспечит прямые и надежные поставки голубого топлива в Европу. Большинство европейских стран поддержали проект, долгое время ему пыталась противостоять Дания, но в конечном итоге 30 октября Копенгаген дал разрешение на прокладку труб в своих водах.

Противниками проекта остается боящаяся потерять транзит российского газа Украина, Польша, страны Прибалтики и США. Недовольство Штатов связано с тем, что Вашингтон рассчитывает поставлять в Европу свой сжиженный природный газ. Следуя своему излюбленному курсу, Белый дом даже угрожал ввести санкции для срыва реализации «Северного потока – 2».