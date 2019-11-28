Более 800 беженцев вернулись в Сирию за сутки из Ливана и Иордании

Дамаск, 28 ноября. Более 130 человек вернулись из Ливана в Сирийскую Арабскую Республику за прошедшие 24 часа, еще 667 беженцев прибыли из Иордании. Об этом сообщается в информационном бюллетене центра приема, распределения и размещения беженцев, опубликованном в четверг на сайте министерства обороны России.

По данным военного ведомства, за минувший день в САР с территорий иностранных государств возвратился 801 беженец, в том числе из Ливана через КПП «Джейдет-Ябус», «Телль-Калах» — 134 сирийца. Кроме того, из Иордании через КПП «Насиб» вернулось 667 человек.

В пресс-службе Минобороны также добавили, что сирийские саперы за сутки разминировали 2,8 гектара территории, найдено и уничтожено 43 взрывоопасных предмета.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается в течение восьми лет — с 2011 года. В конце 2017 года было объявлено о победе над террористической группировкой «Исламское государство»1 (запрещена в России) в Сирии и Ираке. В отдельных районах страны продолжаются зачистки от боевиков. Власти САР на сегодняшний день занимаются восстановлением экономики и инфраструктуры, политическим урегулированием и возвращением беженцев.

1 Организация запрещена на территории РФ.