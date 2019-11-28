Асад развенчал «химический» фейк Запада о Сирии в интервью французским СМИ

Сирийский лидер Башар Асад заявил в интервью французскому журналу Paris Match, что до сих пор нет ни одного реального подтверждения якобы применения правительственными войсками химоружия на территории САР. Другие подробности — в материале Федерального агентства новостей (ФАН).

Президент подчеркнул, что ни одно обвинение в осуществлении химических атак, выдвинутое западными странами с начала сирийского конфликта и до настоящего времени, не было сопровождено какими-то реальными доказательствами.

Тем не менее число осуждающих заявлений на эту тему в адрес Дамаска, действительно, растет, и Асад уверен, что причина этого в существенных достижениях Сирийской арабской армии (САА), которая восстановила контроль над большей частью страны.

«Такая интерпретация использовалась, когда мы добились значительных успехов, и это была попытка угрожать нам, чтобы нас остановить. Это также применялось, когда мы готовились к крупной операции, чтобы помешать в этом», — обратил внимание лидер САР.

Кроме того, он справедливо заметил, что у сирийских военных просто нет логических оснований проводить химатаки, когда явный перевес в боях уже и так на их стороне. Другим аргументом президента стали сами мирные жители, которые после возвращения подразделений САА в те или иный районы с радостью остаются и наконец возвращаются к прежней нормальной жизни. Он убежден, что такое было бы невозможно, если б армия САР действительно применяла отравляющие вещества против населения.

Между тем «химическая тема», судя по всему, по-прежнему остается излюбленной в информационной войне Запада против Сирии и ее союзников. Так, в Минобороны РФ на днях сообщили, что «Белые каски» и «Джебхат ан-Нусра»1 (деятельность запрещена в России) готовят в Идлибе новую провокацию, в частности, вербуют местных граждан к съемкам в постановочных роликах с будто бы последствиями очередных химических атак.

Член экспертного совета «Офицеры России», доцент кафедры политологии и социологии Российского экономического университета им. Г. В. Плеханова Александр Перенджиев отметил в интервью корреспонденту ФАН, что Асад вполне рационально и здраво ответил на вопросы французских журналистов, приведя совершенно логичные доводы.

«Беспочвенные обвинения в применении химического оружия — это уже стандартный сценарий для западных стран. Был когда-то предложен такой вариант (кстати, уже прокатанный на тот момент) очернения Асада, но видимо в США все настолько костные и твердолобые, что они даже не хотят или не могут придумать что-то новое, хотя бы более правдоподобное. Либо же деньги выделены именно под этот сценарий. Возможно, они просто не видят более реалистичных способов запятнать сирийского президента, который является очень умным, интеллигентным человеком и пользуется поддержкой сирийцев даже в такое непростое время. Соответственно, им приходится действовать так топорно», — указал наш собеседник.

Скорее всего, провокации, скорее всего, не прекратятся до того момента, как Идлиб наконец вернется по управление легитимного руководства страны, считает он.

«Соответственно, на Западе решили, что пока в САР будут территории, не подконтрольные правительству, они продолжат разыгрывать этот сценарий, тем более что он испытан и не так уж сложен: найти людей за деньги, полить их водой на камеру и максимально распространить видео. Последнее — самое важное, и в этом помогают американские СМИ, без них почти никакого эффекта и не было бы. Fake News — это современное оружие Соединенных Штатов, которое они часто направляют на РФ, Сирию, Иран и некоторые другие неудобные для них страны. Оно начало активно использоваться со времен бывшего госсекретаря Колина Пауэлла», — пояснил эксперт.

В беседе с французскими репортерами сирийский президент достаточно обоснованно подтверждает свою правоту и нечестность Запада, остается надеется лишь, что это увидят как можно больше европейцев, притом без ангажированного монтажа и передергивания слов.

«В интервью Асад все достаточно четко и логично доказывает. Можно было бы еще добавить про удивительную вездесущесть «Белых касок»: как бы, например, они узнали о якобы «химических» планах САА, чтобы тут же «всплыть» со всей аппаратурой и начать снимать как бы жертв «жестокого режима». Поэтому проблема не в химоружии, которого у САА нет с 2013 года, а в желании США и их союзников изобразить обратное в собственных политических целях. И цель эта — не столько само свержение законного лидера Сирийской Арабской Республики, сколько вообще уничтожение государственности в стране как таковой», — подытожил Александр Перенджиев.

1 Организация запрещена на территории РФ.