Неизвестные ограбили Союз журналистов в Киеве

Киев, 28 ноября. Неизвестные ограбили Национальный союз журналистов Украины в Киеве в ночь на четверг, сообщил глава союза Сергей Томиленко в Facebook.

Злоумышленники проникли в кабинет председателя союза, повредили сейф, в котором хранились «некоторые служебные документы и собственные средства», сообщил Томиленко.

«Часть служебных документов лежит на полу, часть — на столе, ящики открыты. Исчезли документы и ценные вещи — еще выясняем», — добавил глава Национального союза журналистов Украины.

Об ограблении уже сообщили в правоохранительные органы и министерство внутренних дел, добавил Томиленко. По его словам, полиция проводит следственные действия.

В октябре глава Национального союза журналистов Украины Сергей Томиленко сообщил, что более 50 нападений было совершено на журналистов на Украине с начала текущего года. Тогда он призвал украинское руководство обеспечить быстрое и эффективное расследование всех атак на представителей средств массовой информации.

Отметим, что представители ОБСЕ не раз призывали Киев довести до конца расследования многочисленных нападений на журналистов, число которых значительно возросла за последние годы.