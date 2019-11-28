Навальный и Волков сбежали на Запад, оставив Соболь «ответственной» за беспорядки

В передаче RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» Виталий Серуканов и Митя Леонтьев обсудили новый «тренд» российской оппозиции: массовый отъезд из России. Несмотря на декларируемый «патриотизм», либералы решили покинуть страну, оставив деструктивную деятельность в России на юриста ФБК Любовь Соболь.

Основатель признанного в России иноагентом ФБК Алексей Навальный вместе с семьей отдыхает в Италии. За границей и главный спонсор российской оппозиции Михаил Ходорковский, который на протяжении многих лет скрывается от российского закона в Лондоне или Швейцарии. Волков и Касьянов также в разъездах. Ведущие предположили, что оба либерала находятся в Германии в поисках спонсоров. Впрочем, возможно, что сейчас ближайший помощник Навального скрывается в Прибалтике.

«Чем может заниматься Волков? Искать деньги на очередную революцию. Зачем он еще нужен?» — иронично пояснил Серуканов.

Политик Илья Яшин отдыхает в Таиланде, что стало поводом для шуток. По мнению ведущих, оппозиционера привлекли нестандартные развлечения, традиционно предлагаемые туристам.

«Яшин тот еще озорник, в оппозиции не первый год», — прокомментировал экс-юрист ФБК Серуканов.

Что же касается «яблочницы» и оппозиционной активистки Юлии Галяминой, то, как отметили ведущие, она находится в США.

Размечая на карте мира местонахождение разъехавшихся либералов, Серуканов и Леонтьев пришли к любопытному выводу — деятели оппозиции единогласно выбрали для себя Запад. Единственное исключение — Любовь Соболь. Она осталась в России, пропустив даже вручение премии Магнитского в Лондоне. Ведущие стрима RT сошлись во мнении, что Соболь, скорее всего, никуда не пускают, потому что она должна заниматься развалом Мосгордумы, устраивать провокации, беспорядки и наводить шум «на полях».

В связи с этим они предположили, куда отправить «трудоголика» Соболь. Леонтьев предложил Перу, прекрасные виды и революционная обстановка которого понравится оппозиционерке. В свою очередь, Серуканов решил, что Соболь идеально подойдет Боливия.

«Раз им так нравится, что происходит в Боливии, пусть скатается. Выйдет к военным и скажет: Я Люба Соболь, я демократор, давайте выборы здесь замутим», — предположил Серуканов.

Ведущий признался — было бы интересно, как отреагируют на традиционную для Соболь выходку обозленные военные Боливии.

Напомним, глава ФБК Алексей Навальный регулярно отдыхает в одних из самых дорогих мест мира. Чаще всего он выбирает Италию. Перед путешествиями Навальный снимает со счетов биткоины, которые поступают, как правило, после крупных заказных компаний в ФБК по дискредитации публичных лиц.

Последняя поездка произошла после поступления 17 ноября 900 тысяч рублей на биткоин-кошелек. Уже на следующие сутки крупная сумма была выведена. Судя по всему, деньги поступили Навальному за видео о главе «Роскосмоса» Дмитрии Рогозине, опубликованное 21 ноября. Уже 25 ноября Навальный вывез семью в Италию, опубликовав фотографии с отдыха в соцсетях.