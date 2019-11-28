Угрожавшую ребенку-инвалиду медсестру сняли на видео в Иркутской области

Иркутск, 28 ноября. Иркутские правоохранительные органы проверяют опубликованное в Сети видео, где медсестра грубо обращается с ребенком-инвалидом.

Видео было сделано в одной из больниц Иркутской области. Медсестра, присматривающая за ребенком-инвалидом из дома-интерната, довольно грубо вела себя по отношению к малышу. На шестиминутном ролике записаны угрозы женщины в адрес подопечного.

«Я тебя сейчас свяжу», — заявила она.

Правоохранительные органы заинтересовались видео из Сети. Возбуждено уголовное дело по статье «Истязание несовершеннолетнего».

Как удалось установить, главной героиней видео является не сотрудница больницы. Женщина приехала в медучреждение в сопровождении ребенка из интерната. В пресс-службе иркутского Минздрава уточнили, что интернат принадлежит социальной защите, опеке и попечительству. При этом в ведомстве добавили, что у женщины действительно есть звание младшей медицинской сестры.

Директор «Саянского детского дома — интерната для умственно отсталых детей» Лариса Бухарова призвала не спешить с выводами. По ее словам, факт насилия по отношению к ребенку не установлен: видео должны изучить специалисты.

«Давайте не спешить с вами с определениями, — приводит ее слова телеканал «360». — Пока, что ничего [не установлено]. Ведется следствие, расследование».

Медсестра была заменена, с женщиной работают следователи. По результатам расследования будет принято решение о ее возможном увольнении.

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