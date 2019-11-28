В Совфеде объяснили, почему надо поддержать идею сделать 31 декабря выходным днем

Москва, 28 ноября. Депутаты Госдумы выступили с инициативой сделать 31 декабря выходным днем. Председатель комитета Совфеда Валерий Рязанский предположил, что законопроект может получить поддержку, поскольку он «хорошо прописан и будет полезен».

По словам Рязанского, законодательный проект «прописан достаточно хорошо».

«Концепция закона заключается в том, чтобы каждый раз не принимать каких-то дополнительных решений по 31 числу. То рабочий, то не рабочий, то праздничный, то предпраздничный», — объяснил депутат в интервью телеканалу «360».

Депутат обратил внимание на то, что в предложении парламентариев есть смысл, поскольку в последний день зимы «всегда толкучка в транспорте и суета».

Напомним, одним из инициаторов соответствующего законопроекта является глава комитета по труду и социальной защите Ярослав Нилов. Также над проработкой документа занимались вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев, руководитель комитета Госдумы по федеративному устройству Алексей Диденко, а также депутат Елена Строкова и член Совфеда Сергей Леонов, отмечал «Ридус».

Депутаты предлагают распределять баланс рабочих и выходных дней в году таким образом, чтобы 31 декабря всегда был выходным днем. По их мнению, такой вариант устроит как сотрудников, так и работодателей, пишет «ФедералПресс».