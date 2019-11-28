Миро заявила, что «раскабаневший» сын Сафронова сам виноват в инциденте с унитазом

Москва, 28 ноября. Популярный блогер Лена Миро, которая известна нетерпимым отношением к людям с избыточным весом, раскритиковала сына художника Никоса Сафронова Луку Затравкина, застрявшего в туалете самолета. По ее словам, пианист Затравкин, весящий больше 200 килограммов, сам виноват в инциденте.

«Нет, болезней, которые спровоцировали такой вес, у него нет. Зато есть любовь к еде, которая довела парня до состояния, когда он не в состоянии встать с унитаза и орет, собрав силы, что он не умрет тут», — написала блогер.

Миро призналась, что видео с Затравкиным вызвало у нее смешанные чувства. С одной стороны, она ощутила брезгливость, а с другой — женщине стало жаль парня, у которого, по ее мнению, нет никаких радостей в жизни из-за избыточного веса. Ссылаясь на неких экспертов, Миро написала, что Затравкин застрял в туалете самолета уже в третий раз за полгода.

«Ему 30 нет, а он вот такой. Гибнет на унитазе, когда самолет идет на посадку», — сокрушается блогер.

При этом Миро возмутилась желанием Затравкина засудить авиакомпанию и человека, который снял инцидент с туалетом на видео и выложил в Сеть.

«То есть, Лука раскабанел до размеров слона, а виноват экипаж, который всем составом его тащил с горшка!» — негодует она.

Миро уверена, что перспектив у обвинений сына Сафронова нет. Она призвала Затравкина «похудеть, ограничить себя в питании, заняться спортом, вернуть габариты и здоровье в норму» и взять на себя ответственность за «пищевую распущенность».

«Состояние сына Сафронова — закономерное следствие его поведения», — заключила блогер.

Напомним, инцидент с Затравкиным, застрявшим в туалете, произошел во время перелета из Казани в Москву, сообщает телеканал «360». Сын Никаса Сафронова не смог встать с вакуумного унитаза, и экипажу пришлось вытягивать пианиста из туалета. Свидетель инцидента снял все на видео и опубликовал ролик в Интернете.

Когда видео разошлось по Сети, Затравкин заявил, что будет судиться с автором ролика, пишет НСН. Также пианист возмутился поведением пассажиров, которые снимали его на видео вместо того, чтобы помочь человеку, попавшему в беду, сообщает «Царьград».