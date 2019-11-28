Эксперт объяснил, чего хочет добиться Трамп законами по Гонконгу

Москва, 28 ноября. США, принимая законы в отношении Гонконга, пытаются сохранить свою роль мирового лидера. Такое мнение выразил политолог, эксперт Института «Новое общество» Владимир Киреев.

Он обратил внимание, что между Пекином и Вашингтоном больше года продолжается торгово-экономическая война, порожденная развивающейся борьбой за формирование нового мирового порядка, в котором США не хотят потерять свое лидирующее положение, а Китай стремится его приобрести.

Киреев полагает, что цель подписанных американским лидером Дональдом Трампом законов — разжигание внутренних противоречий в Китае.

«У США не так много сейчас механизмов воздействия на Китай, и они все их используют. В течение года они использовали экономические меры давления, но американцы считают, что этого недостаточно, поэтому они используют политические способы давления на Китай, разжигая внутренние противоречия», — объяснил политолог в интервью «Радио Sputnik».

По его мнению, США стремятся создать Китаю максимально неблагоприятные условия, которые заставят его погрузиться в решение внутренних проблем и отвлекут от внешней политики. Это вынудит государство уменьшить свое влияние на международной арене и сделает более сговорчивым в переговорах с Вашингтоном.

Напомним, ранее Трамп одобрил закон «О защите прав человека и демократии в Гонконге» и закон о запрете поставок в город определенной полицейской экипировки. Принятые меры предполагают ежегодный пересмотр торговых отношений с Гонконгом в зависимости от степени его автономии, и санкции против лиц, ответственных за нарушение прав человека.

Однако в Китае новые американские законы сочли «неприкрытым гегемонистским поведением» и масштабным вмешательством во внутренние дела КНР, в связи с чем пригрозили США контрмерами.

Массовые протесты в Гонконге, спровоцированные рассмотрением законопроекта об экстрадиции, начались в июне текущего года. За это время полицейские задержали почти шесть тысяч человек, более полутора тысяч были госпитализированы из-за полученных на улицах травм. В ходе беспорядков пострадали более четырех сотен представителей органов правопорядка. Масштабные протестные акции заставили власти Гонконга пойти на уступки, и в начале октября скандальный законопроект был отозван. Однако эта мера оказалась недостаточной, чтобы устранить недовольства.