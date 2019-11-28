Задержаны причастные к теракту в Махачкале члены ОПГ «Шараповские». События дня. ФАН-ТВ

Саммит ОДКБ Россия готова поделиться с другими странами опытом борьбы с терроризмом. Об этом на сессии Организации Договора о коллективной безопасности заявил президент России Владимир Путин. Сегодня в Бишкеке встретились лидеры и премьер-министры России, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана. На повестке международная и региональная безопасность, развитие военного потенциала. В своем выступлении президент Владимир Путин отметил, что международная организация должна участвовать в миротворческих операциях под эгидой ООН. Необходимо принимать все меры для мировой безопасности.

В КНР высказались о законе США США пытаются помешать развитию Китая. Так новый закон Штатов «О защите прав человека и демократии в Гонконге» прокомментировали в местной канцелярии по связям Центрального народного правительства. Там отметили, что США вмешиваются во внутренние дела страны и даже не скрывают этого. Своими действиями американцы поддерживают радикалов, которые вот уже несколько месяцев устраивают в городе беспорядки. Согласно закону, который сегодня подписал Дональд Трамп, США будут накладывать санкции на тех, кто связан с нарушением прав человека. Напомним, протестные акции начались в Гонконге в июне 2019 года. Поводом стало решение поменять закон об экстрадиции. Через некоторое время власти согласились отозвать законопроект, но митинги не утихли. Протестующие громят улицы, устраивают поджоги. Именно в поддержку участников беспорядков и выступили Штаты.

Землетрясение в Албании Печальные известия приходят из Албании, где произошло мощное землетрясение. Число его жертв увеличилось до 40. Такие данные приводят местные СМИ. Неизвестно сколько человек остается под завалами разрушенных зданий, количество погибших может измениться. Спасатели продолжают поиски. Землетрясение магнитудой 6,4 произошло в ночь на 26 ноября. Больше всего пострадал город Дуррес. В столице Тиране в руины превратилось около 500 зданий.