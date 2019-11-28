Сирия, 28 ноября. Сразу три взрыва прогремели в занимаемых протурецкими силами районах Алеппо. Инженерные части САА приступили к подрывным работам в Восточном Каламуне. Заминированный автомобиль детонировал в Джиср аш-Шугуре в Идлибе, сообщает военный источник Федерального агентства новостей (ФАН) в Сирии Ахмад Марзук (Ahmad Marzouq).

Коротко об итогах противостояния

Сирийская арабская армия (САА) и союзные силы: приступили к новому этапу подрывных работ в горах Восточного Каламуна в Дамаске.

«Тахрир аш-Шам»: подверглась обстрелам САА на юго-востоке Идлиба.

Курдские вооруженные группировки: обвиняются в организации трех взрывов в зонах контроля протурецких формирований в Северном Алеппо.

ВС Турции и протурецкие силы: обмениваются ударами с курдскими радикалами на севере провинций Алеппо и Ракка.

Провинция Дамаск

Поступила информация о начале нового этапа подрывных работ в Восточном Каламуне на северо-востоке Дамаска. Twitter-канал (sanaajel) сообщает о том, что инженерные подразделения Сирийской арабской армии (САА) будут выполнять задачи по разминированию местности в населенном пункте Аль-Кутайфа в период с 9.00 до 14.00. Напомним, восточные склоны гор Каламун были полностью зачищены от исламистов вооруженной оппозиции в конце апреля прошлого года. При этом благодаря посредничеству представителей российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) сирийским властям удалось добиться мирного решения конфликта с радикалами. В рамках достигнутого соглашения боевики сдали свое оружие и были депортированы в Идлиб. Те, кто не был причастен к совершению военных преступлений, получили возможность урегулирования своего правового статуса с правительством.

Провинция Алеппо

Сразу три взрыва были зафиксированы в северных районах Алеппо, занимаемых поддерживаемыми Анкарой формированиями. Как передает военный источник на своей странице в сети Twitter (North_Syrians), один из них прогремел в городе Аль-Баб, где детонировало СВУ, заложенное в одном из центральных районов поблизости от больницы имени аль-Фараби. Ряд местных жителей получили ранения. Кроме того, еще два взрыва произошли в населенном пункте Ахтарин, сообщает Twitter-канал (RojavaNetwork). В организации терактов обвиняются члены радикальных курдских бандгрупп, осуществляющих подпольные вылазки в зонах контроля союзников Турции.

В то же время противники ведут открытую борьбу на линии разграничения сил. Так, согласно информации военного источника в Twitter (jisrtv), курдские радикалы обстреляли город Азаз. По предварительным данным, под ударами Отрядов народной самообороны (YPG) несколько гражданских лиц были убиты. В свою очередь артиллерия турецких вооруженных сил ведет огонь по расположениям курдских радикалов на подступах к населенным пунктам Аль-Маликия, Мараназ и Шаваригхат Аль-Арз.

Провинция Идлиб

Военный источник в сети Twitter (Mosa13Mosa) сообщает о взрыве в городе Джиср аш-Шугур на западе Идлиба. Отмечается, что детонировавшее СВУ было заложено в автомобиле, припаркованном у здания школы. Информация о последствиях произошедшего в настоящий момент выясняется.

Между тем на юго-востоке региона продолжаются перестрелки на линии соприкосновения сил Сирийской арабской армии (САА) и джихадистов вооруженной оппозиции. По данным Twitter-канала (MasarPressNet), артобстрелам военнослужащих правительственных сил подверглись опорные пункты боевиков террористической коалиции «Тахрир аш-Шам» в районе населенных пунктов Ас-Сардж, Сахал и Аль-Фарджа. Данных о нанесенном боевикам уроне пока не поступало.

Провинция Ракка

Вновь отмечаются вооруженные столкновения между курдскими боевиками и протурецкими силами на севере провинции. Согласно сведениям военного источника в сети Twitter (XXVII27), военнослужащие вооруженных сил Турции атаковали позиции Рабочей партии Курдистана (РПК) и связанных с ней группировок на западе от города Тель-Абьяд недалеко от границы с соседним Алеппо. Отмечается, что этому предшествовали провокационные удары со стороны курдских боевиков.

Между тем информационный портал Aleppo Media Center сообщает о том, что семьи мирных жителей арабской национальности продолжают возвращаться в Тель-Абьяд после его зачистки от «Демократических сил Сирии»**** (SDF) и Отрядов народной самообороны (YPG). Как известно, арабское население провинции долгое время находилось под гнетом курдских оккупантов, которые насаждали свои порядки, принуждая сирийцев к прохождению принудительной службы в рядах SDF, а также к введению обучения в школах на курдском языке.