Путин поддержал идею об участии военных стран ОДКБ в параде Победы в 2020 году

Бишкек, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин поддержал инициативу об участии военнослужащих из всех стран Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) в параде на Красной площади 9 Мая 2020 года. Об этом глава государства заявил в четверг в ходе заседания организации в столице Киргизии.

«Уважаемые друзья, в следующем году мы вместе будем праздновать 75 лет Победы в Великой Отечественной войне. Согласован подробный план, предусматривающий проведение памятно-мемориальных, социальных и культурно-просветительских мероприятий во всех странах ОДКБ», — напомнил российский лидер во время заседания.

Он пригласил лидеров стран ОДКБ на торжественные мероприятия в российскую столицу 9 мая будущего года. Глава государства также выразил признательность за поддержку инициативы касательно того, чтобы военнослужащие всех стран ОДКБ приняли участие в этом мероприятии.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона пока не получила официальный ответ главы вашингтонской администрации Дональда Трампа о визите в Москву на парад Победы.