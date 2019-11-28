Жорин рассказал, какую компенсацию может получить застрявший в туалете сын Сафронова

Москва, 28 ноября. Звездный адвокат Сергей Жорин сомневается, что сын художника Никаса Сафронова Лука подаст в суд на автора скандального ролика, который выложил в Сеть, как пианист застрял в туалете самолета. По мнению эксперта, молодой человек сможет отсудить не более 100 тысяч рублей.

Жорин охарактеризовал Луку как человека отходчивого и доброго, поэтому он сомневается, что пианист подаст в суд на снявшего казус в самолете рейса Казань — Москва. По его словам, сын художника «заводится, потом успокаивается».

«Что касается судебных перспектив, то он может разве что 50 тыс. рублей выиграть за нарушение права на изображение. Ну, предположим, еще 50 тыс. руб. – за вмешательство в частную жизнь. И все, больше никаких вариантов нет», — пояснил Жорин в беседе с Nation News.

Адвокат считает, что Сафронов не сможет отсудить у автора позорного ролика ту сумму, которая соответствует моральной компенсации.

«Понимаете, найти этого пассажира, который снял и выложил видео, несложно, но серьезных сумм с него взыскать не получится», — добавил он.

Ранее на просторах Интернета появилось видео, на котором Луку Сафронова, застрявшего в туалете самолета, пытаются вытащить. Музыкант, комментируя инцидент, объяснил, что застрял в уборной, вероятно, во время турбулентности, сообщил телеканал «360».

Как напомнил НСН, Сафронов намерен обратиться в суд с иском к автору ролика, появившегося в Сети.