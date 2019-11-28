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Путин заявил о готовности РФ использовать в формате ОДКБ опыт борьбы с боевиками в Сирии

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Путин заявил о готовности РФ использовать в формате ОДКБ опыт борьбы с боевиками в СирииБишкек, 28 ноября. Россия готова использовать в формате Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) опыт борьбы с террористами в Сирии. Об этом заявил российский лидер Владимир Путин во время пленарного заседания Совета коллективной безопасности (СКБ) ОДКБ.

«Готовы делиться опытом антитеррора, который мы получили в работе по этому направлению в Сирии, применять его в практической работе по совершенствованию оперативных возможностей сил ОДКБ», — сказал он.

Напомним, ранее 28 ноября Путин прибыл в столицу Киргизии с рабочим визитом, чтобы принять участие в совещании с лидерами стран ОДКБ.

Для обсуждения в Бишкеке запланированы вопросы укрепления таджикско-афганской границы, взаимодействие с ООН в борьбе с терроризмом, а также координация действий стран ОДКБ в области внешней политики. Одной из тем станет празднование 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

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