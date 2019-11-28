Экс-юрист ФБК назвал «летучки» навальнистов сборищем глупцов

Москва, 28 ноября. Бывший заместитель главы московского штаба Алексея Навального Виталий Серуканов рассказал, как проходят рабочие дни в «Фонде борьбы с коррупцией» (признан иноагентом) и рождаются «гениальные» идеи.

По словам Серуканова, весь бомонд ФБК стекается в кабинет Навального, где проходит «летучка». Они обсуждают, что нужно сделать активистам, к каким «горячим» темам подключиться, чтобы урвать долю внимания.

Экс-сотрудник ФБК отметил, что все обсуждение состоит из громких и бессмысленных заявлений и предложений вроде подать иск к высшему руководству России. При этом фантазия «креативщиков» всегда заканчивается на фразе «Давайте подадим иск!», вспоминает Серуканов. Он в шутку предложил ФБК завалить исками не только руководство страны, но тайное мировое правительство и гуманоидов.

«Давайте подадим иск на тайное мировое правительство, на гуманоидов, и на кого-нибудь еще», — заявил Серуканов во время стрима с Михаилом Леонтьевым.

Серуканов отметил, что обсуждения в ФБК ведутся на дилетантском уровне: «выдающиеся креативщики» гоняют часами одну и ту же бредовую идею. Это они и считают работой на пользу России будущего и еще просят за это донаты.

«Вот и вся стратегия», — подытожил Серуканов.

Сотрудники ФБК всеми силами пытаются доказать своим подписчикам, что они усердно трудятся, ведут бескомпромиссную борьбу. Однако сообразительные люди понимают, что это ― плохой спектакль. Но навальнистов в этом не убедить, они давно отвыкли объективно оценивать своего «лидера» и свято верят в его правоту.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело в отношении ФБК и его сотрудников из-за миллиардного мошенничества. По данным следствия, сотрудники ФБК с января 2016 года по декабрь прошлого года легализовали крупную денежную сумму, полученную незаконным путем. Для отмывания этих денег они через банкоматы внесли их на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.

Кроме того, Минюст РФ внес ФБК в реестр иностранных агентов 9 октября. Позже ведомство раскрыло иностранные источники финансирования организации.

Федеральное агентство новостей представило доказательства зарубежного финансирования ФБК. По данным ФАН, ФБК финансировали из Франции (2 спонсора), Швеции (3), Белоруссии (6), Израиля (10), Чехии (11), Великобритании (12), Германии (13), США (14), Австрии (16), Ирландии (17) и ряда арабских стран (8).