Российский турист из Оренбурга утонул в Таиланде

Бангкок, 28 ноября. Российский турист из Оренбурга, отдыхавший таиландском острове Пхукет, утонул во время купания. Об этом сообщили местные СМИ.

По данным журналистов, 28-летний Руслан Асаупов отправился в составе группы из 20 человек на экскурсию на острова. Отдыхающие решили поплавать с масками и трубками, а спустя время гид заметил, что один из туристов не двигается.

Молодого человека вытащили из воды на берег и вызвали медиков. Однако они не смогли спасти жизнь туристу — он скончался по пути в больницу.

Российское посольство в Таиланде уже проинформировали о случившейся трагедии.

Ранее стало известно о другом инциденте на Пхукете. Два россиянина погибли на одном и том же пляже Карон Бич с разницей в день. Обоих мужчин, прилетевших на отдых из Москвы и Южно-Сахалинска, достали из воды туристы. Они рассказали, что не видели на месте происшествия ни муниципальных, ни гостиничных спасателей.