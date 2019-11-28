Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Новороссия

Спецкомиссия ЛНР подсчитала, сколько мирных жителей погибли и пострадали от агрессии ВСУ

46
0 Оставить комментарий

Спецкомиссия ЛНР подсчитала, сколько мирных жителей погибли и пострадали от агрессии ВСУ

Луганск, 28 ноября. Около трех тысяч жителей Луганской Народной Республики погибли и пострадали из-за операции украинских силовиков в Донбассе, заявила заместитель министра иностранных дел ЛНР Анна Сорока, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Специальная комиссия ЛНР по фиксации и сбору доказательств преступлений военно-политического руководства Украины за время своей работы собрала данные о 2926 жителях республики, пострадавших от агрессии ВСУ.

«На сегодняшний момент спецкомиссией собраны материалы о 2926 пострадавших и погибших. Это документально подтвержденные смерти гражданских — 807 [человек], раненные гражданские — 2000, погибшие дети — 34, раненные дети – 85. Подчеркиваю, что это только то, что документально подтверждено», — констатировала Сорока.

Спецкомиссия ЛНР подсчитала, сколько мирных жителей погибли и пострадали от агрессии ВСУ

Спецкомиссия была создана в феврале 2018 года указом главы ЛНР Леонида Пасечника. Члены комиссии работают в тесном взаимодействии с «Мемориалом». Они осуществляют сбор данных по ущербу, причиненному в результате киевской агрессии жилищно-хозяйственному сектору ЛНР, участвуют в обработке материалов по возбужденному МГБ ЛНР уголовному делу о геноциде в отношении жителей республики.

Она пояснила, что «Мемориал» совместно со спецкомиссией вывозит жителей прифронтовых регионов республики на территорию Российской Федерации для оформления жалоб в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ).

«На сегодняшний момент вывезено [в Россию] было 209 человек, оформлено формуляров [для подачи жалоб в ЕСПЧ] через доверенность около 300», — рассказала замминистра.

infox - new
Источник: Федеральное агентство новостей
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров