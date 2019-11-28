Названная Киевом сумма «ущерба» кораблям ВМСУ — просто цинизм, заявили в Крыму

Симферополь, 28 ноября. Заявления Киева об «ущербе», который Россия якобы нанесла задержанным в Керченском проливе кораблям ВМСУ, поражают своим цинизмом и не вызывают ничего кроме иронии, заявил вице-спикер крымского парламента Владимир Бобков.

«Вместо того, чтобы искать формы диалога, украинские власти выдумывают абсолютно абсурдные и направленные исключительно на дисбаланс во взаимоотношениях поводы», — подчеркнул политик.

По мнению Бобкова, данные о мнимом ущербе, являются ни чем иным, как инсинуациями.

«Украина из морской державы превратилась в морского карлика, поэтому теперь свои проблемы перекладывает на чужие плечи», — подчеркнул вице-спикер в комментарии РИА Новости.

Бобков убежден, что после керченской провокации Киев вообще-то должен быть благодарен РФ за то, что получил свои корабли обратно. Он напомнил, что суда нарушили международное право, незаконно пересекли государственную границу РФ.

«То, что эти корабли вообще остались на плаву, а не лежат по праву на дне Черного моря – это только результат проведения на высоком уровне операции по предотвращению провокации», — отметил Бобков.

Как сообщала ранее «Газета.ру», украинская сторона предварительно оценивает сумму убытков на возвращенных Россией кораблях минимум в 2,3 миллиона долларов​​​. Об этом заявил заместитель постпреда Украины в Вене Игорь Лоссовский.

Моряки, нарушившие границу, были переданы Киеву 7 сентября, а катера «Никополь» и «Бердянск», а также буксир «Яны Капу», — 18 ноября. Командующий ВМСУ адмирал Игорь Воронченко пожаловался на состояние судов, заявив, что «россияне их угробили», с них якобы снято оборудование, плафоны и розетки.

19 ноября президент Украины Владимир Зеленский принял решение не бриться до тех пор, пока три эти корабля не вернутся к месту базирования. Как сообщала НСН, это решение он объяснил суеверием.