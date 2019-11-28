Правительство РФ утвердило новые правила содержания животных в приютах

Москва, 28 ноября. Правительство РФ утвердило методические указания по организации деятельности приютов для животных. Об этом сообщила пресс-служба Минприроды РФ.

В ведомстве отметили, что регулирующие нормы по содержанию животных в приютах разработаны министерством по поручению правительства РФ. Документ регламентирует требования к обустройству помещений для приема животных, к размеру вольеров и клеток, поддержанию необходимых температуры и влажности, освещенности, вентиляции, водоснабжения и еще ряда пунктов.

Кроме того, документ содержит указания по предоставлению ветеринарной помощи, маркированию животных без владельцев, вакцинации против заболеваний, стерилизации, выгулу, кормлению, поению и уходу за животными.

Ранее сообщалось, что в России могут ввести обязательную маркировку домашних животных с помощью чипов и татуировок. Минсельхоз подготовил законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в части совершенствования законодательства в сфере ветеринарии», который внесут на рассмотрение в Госдуму до конца 2019 года. Авторы законопроекта уверены, что обязательная маркировка поможет ветеринарам быстрее выявлять источники и вспышки болезней скота.