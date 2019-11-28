Донецк, 28 ноября. Новые правила пересечения линии соприкосновения в Донбассе вступили в силу в четверг. Об этом сообщила пресс-служба пограничной службы Украины.

Согласно данным украинских пограничников, вступает в силу порядок въезда лиц, перемещения товаров на территориях в Донецкой и Луганской областях и выезда граждан, перемещение товаров из указанных территорий.

Так, украинцы, которые не достигли 14-летия, направляются на территории этих областей по паспорту гражданина Украины для выезда за границу или свидетельству о рождении, а граждане Украины в возрасте от 14 до 16 лет — по паспорту гражданина Украины или заграничному паспорту гражданина Украины, следует из сообщения.

Помимо этого, согласно новым правилам, для пересечения линии соприкосновения гражданам других стран и лицам без гражданства необходимо иметь при себе любой документ и разрешение. Граждане Украины в направлении Луганской и Донецкой областей должны иметь при себе внутренний паспорт, загранпаспорт или временное удостоверение гражданина страны.

Напомним, ранее для пересечения линии разграничения необходимо было иметь при себе разрешение Службы безопасности Украины (СБУ) и документ, удостоверяющий личность. В конце октября текущего года украинская Рада решила изменить правила пересечения линии.

Гражданская война на Украине началась весной 2014 года после государственного переворота в стране. Донецк и Луганск, не желая подчиняться незаконно пришедшему к власти правительству, объявили о независимости. В ответ Киев развернул военную кампанию против республик Донбасса. Внутриукраинский конфликт пытаются урегулировать также на минской площадке в рамках встреч контактной группы, но украинская сторона систематически нарушает минские договоренности.