В АТОР назвали направления туризма, интерес к которым стремительно растет

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе заявила, что в нашей стране все популярнее становятся такие виды отдыха, как культурный и экологический туризм. Одним из самых необычных событий являются так называемые «ночные концерты», которые проходят в холлах гостиниц в Перми.

Глава АТОР побывала в Санкт-Петербурге на Международном культурном форме, где возглавляла секцию «Культурный туризм», и рассказала в эксклюзивном интервью Федеральному агентству новостей подробности мероприятия.

Ретро — коммерчески эффективная тема

— Майя Арчиловна, тема туризма на культурном форуме возникла потому, что в свое время им занималось министерство культуры?

— Да, это была одна из сфер, которые курировало данное ведомство. Поэтому вполне закономерно, что наряду с такими привычными секциями, как кино, театр, балет и, например, урбанистика, на питерском форуме появился туризм. Замечу, что он абсолютно органично смотрится на нем, потому что основное количество иностранных путешественников приезжает к нам именно в экскурсионные и культурно-познавательные туры. Преобладает такой отдых и во внутреннем туризме, если брать весь рынок в целом, а не только юг России и летний период.

Но, с другой стороны, туризм — это все-таки часть экономики, поэтому секция всегда получается многогранная. Слишком много всего происходит в отрасли, поэтому практически никогда не хватает времени, чтобы обсудить все, что хочется, и показать со всех сторон.

В нынешнем году секция впервые называлась не просто «Туризм», поскольку мы теперь относимся к ведению министерства экономического развития РФ, а «Культурный туризм». Основная тема форума звучала следующим образом: «Культурные коды в эпоху глобализации». Она, безусловно, актуальна для туристической индустрии — с точки зрения как содержательной части маршрутов, так и маркетинга, изучения потребительских предпочтений, которые очень быстро меняются.

Такой фокус упростил задачу: в этот раз мы сосредоточились именно на культурных объектах и на их продвижении, а также на ряде современных вызовов для культурного туризма.

Так, к примеру, не обошли вниманием ретро-тему. Причем не как виртуальное путешествие во времени. Наша страна, по-моему, — одна из немногих в мире, где это реально возможно. Турист может приехать в какой-нибудь город, регион России, и понять, что попал лет на 50 назад…

— Но если смотреть не на дороги, а на дома, то, наверное, даже и в XIX век?

— Нет, увы. На самом деле, после советского периода от XIX века уже мало чего и где действительно интересного осталось. Как бы то ни было, на форуме мы затронули «ретро» как именно коммерчески эффективную тему в туризме, тему, которая может и должна привлечь не только наших соотечественников, но и иностранцев. Это, прежде всего, ретропоезда, реконструкции…

— Под словом «реконструкции» имеете в виду какие-то события?

— В том числе. Битвы, балы, реконструкцию исторической атмосферы в различных видах, в том числе и событий. Это очень популярно и востребовано. Кстати о событиях: в связи с проведением сейчас в России Года театра мы попытались проанализировать значимость театральных фестивальных событий для формирования туристических потоков.

Равнение на Рускеалу

— Перспективы имеются?

— Конечно! Например, у нас есть в Карелии карьер Рускеала. Там когда-то добывали мрамор для строительства. Жители Санкт-Петербурга и Ленинградской области активно ездят туда на выходные или даже без ночевки — там очень интересно.

Здесь был создан национальный парк, и в Рускеале стали организовывать, кроме привычных экскурсионных программ, и нестандартные событийные мероприятия. В середине озера водружают понтон с роялем, и проходит фортепианный концерт. Особенно красиво это ночью, с подсветкой, которая выхватывает из темноты все цвета мрамора. Это именно то, что может служить примером: театрализованное или музыкальное событие, которое становится туристическим и мотивирует людей ездить туда год от года.

Еще одна похожая тема, которая на секции, впрочем, не была подробно освещена, это фестиваль «Дягилевские сезоны» в Перми. То, что делал и делает Теодор Курентзис (греческий и российский дирижер и музыкант. — Прим. ФАН). Явление абсолютно необычное — именно для туристов.

АТОР организует в регионах России такие ознакомительные поездки: мы привозим на некий объект или курорт специалистов туристических компаний, которые потом могут продавать путевки туда своим клиентам. Так вот, мы возили туроператоров по въездному туризму в Пермь к Курентзису, и они были просто в восторге: «Мы должны предлагать это иностранцам!»

Событие, правда, интересно иностранным гостям: они настроены, прежде всего, на необычные впечатления, на необычный опыт. А они там есть. Например, кроме фантастической музыки в исполнении великих мастеров и театральных постановок там проходили так называемые «ночные концерты». Поясню: прямо в зале или в холле гостиницы ставятся кровати, водружается сцена и играет оркестр. А люди могут лежать, слушать музыку и даже спать под нее. Вот такой неповторимый, как это принято говорить в маркетинге, experience (опыт). И, конечно, многие туристы хотели бы…

— Попробовать?

— …пережить это. Я думаю, такой пример интеграции музыкального и театрального опыта хорошо бы вписался в контекст всего культурного форума. Но, наверное, уже в следующий раз, когда «Дягилевские сезоны» возобновятся, если, конечно, они возобновятся.

Зато в этом году в Питере была поднята крайне важная внутриотраслевая тема, тоже неразрывно связанная с культурными объектами, — это работа, функционал, значимость туристско-информационных центров (ТИЦ) в деле продвижения культурных событий и мест. О ТИЦ хорошо знает каждый, кто когда-либо и где-либо путешествовал за границей.

— Они там есть повсюду. Приходишь и просишь помочь с тем-то и тем-то.

— Да, в идеале здесь тебе дадут и нужный адрес, и календарь событий, и карту, и ответят на все твои вопросы. Еще помогут загрузить местные полезные приложения на смартфон.

Мы привезли, например, руководителя представительства TURESPANA в России, потому что в Испании такие центры есть чуть ли не в каждой деревне, а их работа началась несколько десятков лет назад. Опыт испанцев ценен для нас в плане финансирования, оснащения российских ТИЦ необходимыми информационными материалами.

И, конечно, интересна организационная модель: кто за все это отвечает, кто занимается, как это финансируется.

Кино и экотуризм

Еще на форуме обсуждалось такое бурно набирающее в мире популярность направление туризма, как «кинотуризм». Мы пригласили на секцию китайского режиссера, который рассказал, как фильмы становятся серьезным мотиватором для большого количества людей приехать в те места, где снимали знаковое или культовое кино.

Самая свежая история, которая на слуху, — это фильм «Джокер» и лестница в Нью-Йорке, куда теперь едут туристы со всего мира. Или — это более масштабно — «Игра престолов» и Хорватия, где велась часть съемок сериала. Там некоторые локации просто невероятно «поднялись» на этом!

— А взять еще «Аватар» и Новую Зеландию.

— Конечно! И «Аватар», и «Властелин колец», и «Хоббит». И, конечно, Чернобыль…

Возвращаясь к форуму, хотелось бы отметить, что на секции мы затронули и важную для России тему экотуризма. Архангельская область предложила поговорить о нем как о возможности развития неурбанизированных территорий. Это интересный кейс и интересные возможности для тех мест, где городской среды мало (соответственно, исторических и культурных достопримечательностей тоже мало), но где главной точкой притяжения для туристов становится сама природа.

— Взять, например, Италию. Там очень много таких мест.

— Скорее, Скандинавия. Практически вся. Норвегия, Швеция. Или Финляндия... В этих странах именно природа является главной достопримечательностью.

— В общем, природа зовет! Кстати, туризму как-то «везет» со сменой подведомственности. Он относится то к министерству спорта, то культуры, а теперь вот Минэкономразвития… Есть у вас какой-то контакт с ним?

— Да. Это же наша работа. Мы должны взаимодействовать. Контакт был и есть со всеми курирующими туризм госструктурами.

— Существуют ли какие-то законопроекты, касающиеся туризма и близких к нему сфер, в разработке или обсуждении которых вы принимаете участие?

— Безусловно, мы участвуем в их обсуждении, и каждый раз вносим свои конкретные предложения. Другая история — это то, в каком финальном виде в результате все это принимается. Но сейчас мы видим, что Минэкономразвития РФ прислушивается к профессионалам.

Например, в последние два месяца эксперты АТОР участвуют в работе над планом мероприятий по принятой в сентябре новой стратегии развития туризма на период до 2035 года. В этом плане раскрывается каждая статья, каждая глава Стратегии — что конкретно должно быть сделано по тем или иным пунктам, что, кем, в какие сроки и к какому результату должно привести.

А до этого мы участвовали на уровне предложений в подготовке и самой Стратегии. Считаем, что такое участие бизнеса в разработке государственных документов крайне важно — ведь без тех, кто создает и продает туристический продукт и услуги, сложно выработать реалистичные планы.

Майя Ломидзе также обнародовала самые популярные зарубежные направления среди наших соотечественников в текущем году и назвала пять наиболее посещаемых мест в России.

Полный текст интервью с исполнительным директором АТОР читайте на сайте Федерального агентства новостей в ближайшее время.