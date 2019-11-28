Путин уверен, что идеи Всероссийского конгресса пациентов учтут в сфере медицины

Москва, 28 ноября. Президент РФ Владимир Путин выразил уверенность, что X Всероссийский конгресс пациентов пройдет плодотворно и рекомендации заседания будут учтены при выработке и реализации государственной политики в сфере медицины и здравоохранения. Об этом говорится в приветственной телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.

Путин напомнил, что в этом году Всероссийскому союзу пациентов, объединяющему общероссийские и межрегиональные НКО по всей стране, исполняется десять лет. По его словам, союз, ставя перед собой важную цель — поддержку людей с тяжелыми заболеваниями, стремится укреплять взаимодействие с органами власти, экспертами в решении таких проблем, как повышение качества и доступности медпомощи, формирование институтов гражданского контроля в системе здравоохранения и совершенствование профильного законодательства.

«Уверен, нынешний форум пройдет в плодотворном, созидательном ключе, будет содействовать обмену опытом и лучшими практиками», — говорится в сообщении российского лидера.

Всероссийский конгресс пациентов начнет свою работу 28 ноября в Москве, мероприятия форума продлятся по 1 декабря.