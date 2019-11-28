В Киеве отметили уровень снижения доверия украинцев к Зеленскому

Киев, 28 ноября. Число положительно оценивающих деятельность президента Украины жителей страны по сравнению с показателями сентября сократилось на 21%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного Киевским международным институтом социологии.

«К Владимиру Зеленскому положительно относятся в конце ноября 52% опрошенных, отрицательно — 19%​​​. В течение осени доля тех, кто относится к Зеленскому положительно, уменьшалась: 73% в сентябре, 66% — в октябре, 64% — в начале ноября, 52% — в конце ноября», — говорится в отчете.

При этом увеличилась доля тех, кто к президенту страны относится негативно. В течение осени этот показатель рос: составляющий в начале сентября 7%, в конце ноября он дошел до значения 19%.

Кроме того, хуже оценили граждане Украины и действия Зеленского в сравнении с началом ноября. Одобряющих его работу стало на десять процентов меньше — 54%, а доля недовольных увеличилась на 13% (с 23% до 36%).

В опросе, проведенном в период с 22 по 25 ноября, приняли участие граждане Украины старше 18 лет. Всего в интервью приняли участие 1,5 тысячи респондентов.

Напомним, в августе Владимир Зеленский по итогам опроса фонда «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива был признан среди всех украинских президентов лидером с самым высоким процентом доверия жителей страны, который закрепился на отметке 70%. Аналогичные результаты показал и сентябрьский опрос аналитического центра «Центр Разумкова».

Говоря о симпатиях украинцев к Зеленскому, скандально известная российская журналистка Ксения Собчак заявила, что граждане страны видят в нем «президента-бойфренда», с которым «Украина готова жить, дружить».