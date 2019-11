Потерявший сценарий «Звездных войн» актер признался в своем проступке

Нью-Йорк, 28 ноября. Британский актер Джон Бойега признался, что именно он потерял сценарий нового фильма киносаги «Звездные войны» (Star Wars), который позже выставили на продажу на eBay. О своем проступке артист рассказал в телепередаче Good Morning America.

Ранее о случившемся инциденте сообщил режиссер Джей Джей Абрамс. По его словам, один из актеров, имя которого он не стал называть, забыл сценарий под кроватью, а затем его нашли на онлайн-аукционе. К счастью, создатели фильма успели вернуть произведение до того, как его распространили в Сети.

Бойега в разговоре с ведущим утреннего шоу признался, что сценарий был подлинным и выставлен на продажу по его вине. Актер рассказал, что во время переезда случайно оставил его под кроватью, передает телеканал «360».

Он уточнил, что сценарий читал не до конца, поэтому окончательная версия картины станет для него таким же сюрпризом, как и для зрителей.

OMG! @johnboyega admits it was HIS @starwars #TheRiseOfSkywalker script that was put on eBay! But he swears it was an accident! ???? https://t.co/i9rZzYNwW0 pic.twitter.com/RNCKWCscpl