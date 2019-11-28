Потерявший сценарий «Звездных войн» актер признался в своем проступке

Нью-Йорк, 28 ноября. Британский актер Джон Бойега признался, что именно он потерял сценарий нового фильма киносаги «Звездные войны» (Star Wars), который позже выставили на продажу на eBay. О своем проступке артист рассказал в телепередаче Good Morning America.

Ранее о случившемся инциденте сообщил режиссер Джей Джей Абрамс. По его словам, один из актеров, имя которого он не стал называть, забыл сценарий под кроватью, а затем его нашли на онлайн-аукционе. К счастью, создатели фильма успели вернуть произведение до того, как его распространили в Сети.

Бойега в разговоре с ведущим утреннего шоу признался, что сценарий был подлинным и выставлен на продажу по его вине. Актер рассказал, что во время переезда случайно оставил его под кроватью, передает телеканал «360».

«Уборщица нашла сценарий и выставила его на eBay за 65 фунтов стерлингов (около 85 долларов. — Прим. ФАН). Очевидно, она не знала его настоящей стоимости», — констатировал Бойега.

Он уточнил, что сценарий читал не до конца, поэтому окончательная версия картины станет для него таким же сюрпризом, как и для зрителей.

Напомним, тизер с кадрами из девятого эпизода фантастической саги появился на YouTube-канале Star Wars еще в конце августа. Режиссером картины стал Абрамс, который снял седьмую часть. Мировая премьера запланирована на 18 декабря, российские зрители увидят фильм на день позже, пишет «Культуромания».

Ранее в Великобритании составили список из 40 лучших фильмов за последние 10 лет. По мнению авторов рейтинга, самой яркой кинокартиной уходящего десятилетия стал фильм «Лунный свет» режиссера Барри Дженкинса, получивший в 2017 году сразу три «Оскара».