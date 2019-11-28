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Ученые рассказали, как избавиться от хемофобии

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Ученые рассказали, как избавиться от хемофобии

Москва, 28 ноября. Большинство людей не представляют свою жизнь без применения для очистки своих квартир различных средств бытовой химии. По словам экспертов, есть те, которых слова «чистящее» и «пестициды» повергают в шок. Такое явление ученые называют хемофобия.

Ученые рассказали, как избавиться от хемофобии. Как уточнили специалисты, скептически относящимся к химическим препаратам людям свойственно тщательное изучение состава препарата, направленное на выявление «опасных» веществ. При этом такие люди отказываются от всего, что связано с химией: лекарств, моющих средств, полиэтилена и пластика, синтетической одежды и других. Как пишет издание Planet Today, ученые советуют помнить, что в современном мире невозможно полностью отказаться от использования химиопрепаратов. Они напомнили, что ГМО-растения, к примеру, имеют большую устойчивость к многим видам заболеваний, и совершенно безвредны для человека.

Они подчеркнули, что не стоит отвергать все химические препараты в угоду натуральным. По их словам, именно синтетические препараты (антибиотики) спасают миллионы человеческих жизней.

Ученые рассказали, как избавиться от хемофобии

Ранее ученые опровергли связь между плохой экологией и раком. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Впервые об отсутствии связи между экологией и развитием рака заявил нобелевский лауреата по химии Томас Линдал. Ученый высказал мнение, что онкология проявляется лишь в результате естественных процессов жизнедеятельности в клетках.

Главными факторами, повышающими риск развития рака, ученый назвал курение, злоупотребление алкоголем и повышенный сахар в крови. Однако все это не может послужить первопричиной возникновения онкозаболевания.

«Онкологические заболевания — это, скорее, биологическая особенность нас, как очень долго живущих организмов. Начиная с определенного возраста это заболевание может стать уделом любого человека», — высказал предположение российский ученый.

Эксперт сообщил, что многие из клеток человека имеют склонность к трансформации в раковые. Однако до определенного возраста организм распознает скрытую угрозу и уничтожает гипотетически опасные клетки. Ученые при этом не могут понять, почему с возрастом данное умение ослабевает.

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Источник: Planet Today
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