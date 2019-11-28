Москва, 28 ноября. Большинство людей не представляют свою жизнь без применения для очистки своих квартир различных средств бытовой химии. По словам экспертов, есть те, которых слова «чистящее» и «пестициды» повергают в шок. Такое явление ученые называют хемофобия.

Ученые рассказали, как избавиться от хемофобии. Как уточнили специалисты, скептически относящимся к химическим препаратам людям свойственно тщательное изучение состава препарата, направленное на выявление «опасных» веществ. При этом такие люди отказываются от всего, что связано с химией: лекарств, моющих средств, полиэтилена и пластика, синтетической одежды и других. Как пишет издание Planet Today, ученые советуют помнить, что в современном мире невозможно полностью отказаться от использования химиопрепаратов. Они напомнили, что ГМО-растения, к примеру, имеют большую устойчивость к многим видам заболеваний, и совершенно безвредны для человека.

Они подчеркнули, что не стоит отвергать все химические препараты в угоду натуральным. По их словам, именно синтетические препараты (антибиотики) спасают миллионы человеческих жизней.

Ранее ученые опровергли связь между плохой экологией и раком. Об этом сообщил ведущий научный сотрудник МГУ имени Ломоносова Максим Скулачев.

Впервые об отсутствии связи между экологией и развитием рака заявил нобелевский лауреата по химии Томас Линдал. Ученый высказал мнение, что онкология проявляется лишь в результате естественных процессов жизнедеятельности в клетках.

Главными факторами, повышающими риск развития рака, ученый назвал курение, злоупотребление алкоголем и повышенный сахар в крови. Однако все это не может послужить первопричиной возникновения онкозаболевания.

«Онкологические заболевания — это, скорее, биологическая особенность нас, как очень долго живущих организмов. Начиная с определенного возраста это заболевание может стать уделом любого человека», — высказал предположение российский ученый.

Эксперт сообщил, что многие из клеток человека имеют склонность к трансформации в раковые. Однако до определенного возраста организм распознает скрытую угрозу и уничтожает гипотетически опасные клетки. Ученые при этом не могут понять, почему с возрастом данное умение ослабевает.