Киев, 28 ноября. На Украине настаивают на продолжении антироссийских санкций даже в том случае, если киевские власти откажутся от выполнения Минских соглашений. С таким предложением в эфире YouTube-канала UkrLife выступил бывший глава МИД Украины Владимир Огрызко.

Он напомнил, что рестрикции в отношении Москвы ввели из-за Крыма, который Украина до сих пор считает своей территорией. По его мнению, антироссийские санкции недостаточны и должны быть продолжены.

«Если наши западные партнеры скажут нам: «Дорогие друзья, вы того не выполнили, этого не сделали, вы отказались от Минских договоренностей, мы снимаем санкции», то мы их поздравим с тем, что они вместе с РФ сломали окончательно систему международных отношений», — заявил экс-глава дипломатического ведомства.

По мнению бывшего украинского министра, ни одна демократическая западная страна не может «таких вещей позволить».

«Мы должны кричать об этом максимально громко, что вы рискуете не просто репутацией, вы рискуете тем, что открываете двери к подготовке новой войны», — заявил Огрызко в своем обращении к западным странам о необходимости продолжить санкционную политику против РФ.

Напомним, Крым стал частью РФ в марте 2014 года после проведенного в регионе референдума, по результатам которого более 96% крымских избирателей и свыше 95% жителей Севастополя высказались за воссоединение с Россией. Киев по-прежнему считает полуостров украинской территорией. Президент Российской Федерации Владимир Путин особо подчеркивал, что вопрос принадлежности Крыма «закрыт окончательно».