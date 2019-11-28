Два взрыва прогремели на севере провинции Алеппо в Сирии

Дамаск, 28 ноября. Два взрыва прогремели в четверг утром на севере провинции Алеппо в Сирии. Об атаках сообщил в своем Twitter протурецкий активист Mikail @bulteni_dogu.

«Боевики YPG атаковали район Ашрафия в Африне и Аль Баб. Курды терроризируют местное население», — написал он.

Данные о терактах и видео с места ЧП появилось также в Twitter идлибского медиаресурса On the Ground News, подконтрольного курдским боевикам.

26 ноября начиненный взрывчаткой автомобиль взлетел на воздух и на одной из площадей города Телль-Халаф на севере Сирии. Подрыв автомобиля также было делом рук курдских боевиков. В этот же день взрыв прогремел и в городе Африн.

До этого курды устроили несколько атак в городах Камышлы, Телль-Абъяд, Аль-Баб. В Камышлы теракт был тройным. Жертвами стали не менее семи человек, десятки получили ранения. Руководитель Центра Ближнего и Среднего Востока РИСИ Владимир Фитин тогда не исключил, что курды устраивают теракты, чтобы спровоцировать Турцию на продолжение операции «Источник мира». Это выгодно и самим боевикам, и США с той точки зрения, что когда обстановка в регионе нестабильна, им проще воровать сирийскую нефть.

Ранее министерство обороны РФ сообщило, что российская сторона направила дополнительные силы военной полиции для патрулирования на севере Сирийской Арабской Республики. В военном ведомстве подчеркнули, что жителям Заевфратья оказывается вся необходимая медицинская и гуманитарная помощь.

Также в министерстве обратили особое внимание на то, что российская сторона выполнила и продолжает выполнять обязательства в рамках меморандума, подписанного президентом Российской Федерации Владимиром Путиным и его турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи 22 октября.

Главы двух государств после длительных переговоров подписали меморандум, согласно которому подразделения военной полиции РФ и пограничной службы САР патрулируют 30-километровую зону безопасности у границы Турции и САР и содействуют отводу курдских бандитских формирований с указанных земель.

Слезы не помогут: «Газпром» начал ликвидацию газовых труб

Расплата последовала мгновенно: что стало с Серебряковым