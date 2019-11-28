ЛНР отправит в Европу и США фотоальбом «Война глазами детей Донбасса»

Луганск, 28 ноября. Презентация фотоальбома «Война глазами детей Донбасса» состоялась в Луганске, передает корреспондент Федерального агентства новостей.

Книга выпущена при поддержке Минобороны и МИД ЛНР, а также организации «Мемориал».

«Основная цель фотоальбома — донести до всего мирового сообщества требование содействовать мирному урегулированию конфликта в Донбассе и принудить Украину выполнять Минские соглашения. Произведено это посредством демонстрации всех тех ужасов, которые приходится переживать детям Донбасса в результате украинской агрессии, поскольку именно дети являются заложниками ситуации, созданной преступной киевской властью», — пояснил официальный представитель Народной милиции ЛНР Яков Осадчий.

Альбом составлен из работ корреспондентов ДНР и ЛНР, в том числе фотографа Луганского информационного центра Марины Сулименко, а также их зарубежных коллег, которые запечатлели страшные условия жизни детей Донбасса.

«В этом альбоме память о самых юных гражданах нашей [родины] и братской Донецкой Народной Республики, погибших не на полях сражений, а в собственных домах и учебных заведениях под беспорядочным огнем украинских военных», — констатировал Осадчий.

Описание снимков и вся текстовая составляющая альбома оформлены на двух языках — русском и английском.

Замглавы МИД ЛНР Анна Сорока на презентации заверила, что ведомство сделает все возможное, чтобы фотоальбом и отраженные в нем страдания народа Донбасса увидели как можно больше жителей Европы и США.

«Мы еще раз обращаемся к международному сообществу: мы готовы делать все для того, чтобы на нашей земле наконец-то наступил мир. Мы хотим, чтобы Украина выполняла взятые на себя обязательства по «минскому формату». Мы хотим, чтобы прекратилась литься кровь, чтобы прекратились страдания людей не только у нас, но и на территории Украины, потому что нам небезразлична судьба этого народа, несмотря на всех их высказывания», — подчеркнула Сорока.

Уполномоченный по правам ребенка ЛНР Юлия Назаренко напомнила, что в результате агрессии украинских силовиков в ЛНР погибло 34 ребенка, более 80 — стали инвалидами.

«Фотоальбом — это обвинение всем, кто развязал войну с мирным населением Донбасса. 30 лет назад ООН была принята Конвенция о правах ребенка, в которой четко написано, что ребенок рождается для счастья. Все государства должны сделать все возможное, чтобы ни при каких обстоятельствах при вооруженном конфликте не пострадало мирное население, а в первую очередь — дети», — обратила она внимание.

Тираж альбома составил 500 экземпляров. Часть из них подарили представителям международных гуманитарных организаций, общественным деятелям и журналистам. Онлайн-версия фотоальбома «Война глазами детей Донбасса» доступна для просмотра и скачивания в разделе «Пресс-служба» официального сайта Народной милиции ЛНР.