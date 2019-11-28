Лента новостей Выбор региона Поиск
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Общество
  /  Обновлено: 

В ГД предложили запретить на Байкале продажу моющих средств, содержащих более 5% фосфата

580
0 Оставить комментарий

В ГД предложили запретить на Байкале продажу моющих средств, содержащих более 5% фосфата

Москва, 28 ноября. Продажу моющих средств и стиральных порошков, содержащих более 5% фосфатных соединений, необходимо полностью запретить на Байкале. С таким предложением выступил заместитель главы комитета Госдумы по экологии и окружающей среде Николай Валуев.

По словам депутата, фосфат в воде вызывает образование спирогир — это голубые водоросли, которые поглощают кислород в воде и выделяют токсические вещества. Он обратил внимание, что этот токсин убивает рыбу, уток и ракообразных — главных «очистителей» озера от грязи.

Валуев указал на то, что фосфат в Байкал «доставляет» река Селенга, поскольку она примыкает к столице Бурятии и многим другим городам и поселкам. Именно в нее стекаются все порошки и моющие средства, пишет «Парламентская газета».

«Все они (порошки и моющие средства. — Прим. ФАН) содержат 15% фосфата и более. Мы предлагаем запретить продавать на Байкальской природной территории средства, содержащие более 5% фосфата, дать время поставщикам заключить новые контракты», — объяснил парламентарий.

Валуев также рассчитывает, что в том случае, если эксперимент принесет положительные результаты, то его можно будет распространить на всю Россию.

infox - new
Источник: Парламентская газета
© 2019 Федеральное агентство новостей
Информационное агентство (св-ва о регистрации СМИ ИА № ФС 77 - 65407 выдано 18 апреля 2016 г., ЭЛ № ФС 77 – 68439 выдано 27 января 2017 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати)
Отдельные публикации могут содержать информацию, не предназначенную для пользователей до 18 лет.
Новости партнеров