Асад назвал оккупацией незаконное присутствие Франции в Сирии

Дамаск, 28 ноября. Президент Сирии Башар Асад назвал оккупацией присутствие французских войск без разрешения официального Дамаска на территории республики.

«Когда французские силы прибывают в Сирию без приглашения легитимного правительства, это оккупация. Нет большой разницы между поддержкой терроризма и отправкой военных сил для оккупации страны», — сказал сирийский лидер в беседе с журналом Paris Match.

Глава САР подчеркнул, что оккупация является «одной из форм терроризма». Страны должны руководствоваться нормами международного права, а не своими «намерениями», констатировал он.

В Париже позиция по Сирии за последние несколько лет изменилась по форме, но не по существу, добавил сирийский лидер. По его мнению, нужно, чтобы Франция перестала поддерживать все, что может привести к еще большему кровопролитию и увеличению страданий в САР.

Вооруженный конфликт в Сирии длится с 2011 года. Международная коалиция во главе с США проводит на территории республики операцию против боевиков «Исламского государства»1 (террористическая организация запрещена в России. — Прим. ФАН). При этом силы коалиции действуют в Сирии без официального приглашения Дамаска.

Ранее стало известно, что американские специалисты, нелегально находящиеся в Сирии, сотрудничают с курдскими боевиками, которые, в свою очередь, поддерживают связи с ИГ1. США при содействии бандформирований курдов незаконно выкачивают сирийскую нефть и отправляют ее в другие страны, при этом американцы уверяют, что они якобы охраняют месторождения нефти на севере САР. Доказательства незаконной выкачки ресурсов уже обнародовало министерство обороны России.

Многие политологи уверены, что главная цель присутствия американских военных в Сирии — грабеж республики. Так, заместитель директора Института истории и политики Московского педагогического университета (МПГУ) Владимир Шаповалов высказался, что Вашингтон, прикрываясь борьбой с терроризмом, ворует у сирийского народа нефть, как и террористы.

1 Организация запрещена на территории РФ.