Россияне оказались в ливийской тюрьме из-за произвола покрываемой ПНС банды RADA

Триполи, 28 ноября. Подконтрольная так называемому Правительству национального согласия Ливии (ПНС) банда RADA («Специальные силы сдерживания»), которая в мае похитила российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, может задержать абсолютно любого человека без всяких оснований. Такое заявление сделал адвокат россиян Мухаммад Али Айяд.

По словам юриста, бандиты под командованием Абдэльрауфа Кары незаконно схватили россиян лишь на основе устного приказа своего главаря. В связи с тем, что в Триполи, контролируемом связанным с террористами так называемым ПНС Ливии, царит хаос, здесь легко можно столкнуться с бандитским произволом.

«Сейчас в связи с состоянием хаоса силы Кары могут арестовать любого человека без суда и следствия. После этого они начинают давить на его родственников и близких для того, чтобы добиться своих целей», — рассказал Мухаммад Али Айяд.

Отметим, что бандиты RADA контролируют расположенный в окрестностях Триполи аэропорт и вымогают деньги у прилетающих. Тех, кто отказывается платить, боевики бросают в находящуюся поблизости тюрьму «Митига», известную жестоким обращением с заключенными и нечеловеческими условиями содержания. Именно в «Митиге» с весны 2019 года находятся сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан. Незаконно арестованным россиянам до сих пор не предъявили никакого обвинения.

Напомним, в 2011 году свергли и убили многолетнего правителя Ливии Муаммара Каддафи. После его смерти в Ливии воцарился кризис, воспользовавшись которым вооруженные бандформирования захватили контроль над финансовыми потоками и экспортом нефти. Сейчас северо-запад государства, а также столица Триполи, захвачены террористическим ПНС Ливии, возглавляемым Файезом Сарраджем. На востоке страны — в Тобруке — находится избранное населением Временное правительство Ливии. Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара ведет военную операцию, чтоб освободить Триполи от террористов из так называемого ПНС и вывести страну из кризиса.