Рассылавшую наркотики по почте банду накрыли в Москве

Москва, 28 ноября. Членов банды, рассылавших наркотики по почте по России и за границу, задержали в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Оба преступника — москвичи. Их задержали в одном из почтовых отделений в столице. Наркодельцы собирались отправить 48 посылок с наркотиками. При исследовании одной из посылок выяснилось, что в ней находится сильнодействующее вещество тестостерон. Проверка остальных отправлений продолжается.

По данному факту было возбуждено уголовное дело о незаконном обороте сильнодействующих или ядовитых веществ в целях сбыта ( ч.3 ст.234 УК РФ). При проверке выяснилось, что наркотики преступники изготавливали у себя дома, где оборудовали целую лабораторию. В ходе обысков полиция изъяла оборудование, которое использовали наркодельцы, а также запасы сырья.

Помимо этого, в квартирах у задержанных было обнаружено почти 50 килограммов готовой продукции, которую преступники также планировали разослать по почте в Московском регионе. Наркотики изъяты. Расследование уголовного дела продолжается.