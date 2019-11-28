Будапешт, 28 ноября. Венгрия отказалась участвовать в Евровидении в 2020 году в связи с ростом в стране риторики против ЛГБT. Об этом со ссылкой на источники сообщает британская газета The Guardian.

Издание отмечает, что официально информация об этом не разглашалась, и предполагает, что такое решение принято на фоне возросшей критики ЛГТБ-сообщества в стране.

По мнению собеседника The Guardian, страна пропустит конкурс из-за государственной национальной общественной вещательной компании MTVA.

«Я не был удивлен. Это происходит из-за MTVA», — сказал он и добавил, что позитивное освещение прав ЛГБТ в холдинге не приветствуется.

MTVA ответила на запрос британской газеты, заявив, что вместо участия в главном европейском музыкальном состязании, будет поддерживать «ценные произведения, созданные талантами венгерской поп-музыки».

European Broadcasting Union (EBU, Европейский вещательный союз), который проводит Евровидение, отметил, что отказ от участия в конкурсе для членов объединения не является редкостью. Организаторы вспомнили, что Венгрия не в первый раз пропускает его. Однако с 2011 года страна выступала каждый год.

«Мы надеемся, что вскоре MTVA вернется в семью Евровидения», — сказали в EBU.

The Guardian напомнила, что проправительственный комментатор на венгерском телевидении ранее назвал известный песенный конкурс «гомосексуальной флотилией» и заявил, что отказ от участия в нем пойдет на пользу душевному здоровью граждан.

Венгерский премьер-министр Виктор Орбан проводит в стране политику, предусматривающую, что «семья прежде всего». Он неоднократно подчеркивал, что поддерживает европейские христианские ценности и не допустит уравнивания гомосексуальных пар в правах с традиционными семьями.

Так, в августе этого года геи в рекламе кока-колы накануне открытия рок-фестиваля «Сигет» в Будапеште привели компанию к противоположному результату. Стремящийся угодить толерантным гостям события производитель культового напитка спровоцировал обратную реакцию.

Напомним, песенный конкурс Евровидение — 2020 пройдет в Роттердаме в Нидерландах. Планируется, что соревновательные дни выпадут на 12, 14 и 16 мая. Ранее стало известно, что впервые за 15 лет участник от России исполнит русскоязычную песню. Автором текста выступит поэт Михаил Гуцериев, который уже начал работу над песней-конкурсантом.