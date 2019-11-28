Полуобнаженную возлюбленную Виторгана перепутали с мужчиной

Москва, 28 ноября. Возлюбленная актера Максима Виторгана певица Нино Нинидзе поделилась с поклонниками кадрами с новой фотосессии, где снялась топлес. Однако далеко не все подписчики оценили снимки.

Актриса опубликовала в социальной сети Instagram несколько черно-белых фотографий, но особое внимание пользователей Сети привлекла именно та, где Нинидзе запечатлена полуобнаженной.

Подписчики не сразу узнали артистку, поскольку короткая стрижка и ракурс наводят на мысли, что на снимке не девушка, а мужчина. В комментариях некоторые пользователи даже решили, что на фотографии не сама Нинидзе.

«Это она? Никто ничего не перепутал?» — задалась вопросом yellowtiger68.

«Какой красивый брат у тебя!» — написал, вероятно, в шутку актер Алексей Барац.

«А это точно не мужик?» — озадачился пользователь под ником teatree_official.

«Вообще нисколько не женственно», — раскритиковала _natalivolkova.

Напомним, о романе Виторгана с Нинидзе стало известно после развода актера с телеведущей Ксенией Собчак. Как отмечали СМИ, особых достижений в актерской карьере у новой возлюбленной артиста пока нет, она играла лишь в эпизодических ролях. Девушка запомнилась общественности по короткому браку с актером Кириллом Плетневым и благодаря матери — народной артистки Грузии Ии Нинидзе.

В октябре Виторган показал у себя в Instagram, как дружно поют его новая возлюбленная и дочь Полина. Фанаты тут же обрадовались, что они нашли общий язык, и даже сравнили Нинидзе с принцессой Дианой, пишет «Газета.ru».