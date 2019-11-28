Швейцария отказала в визе главе крымской болгарской общины

Симферополь, 28 ноября. Швейцария отказала главе крымской болгарской национально-культурной автономии Ивану Абажеру в выдаче визы, сорвав его выступление на международном форуме.

В четверг в Женеве стартует двенадцатая сессия Форума по вопросам меньшинств, проводящегося под эгидой Совета ООН по правам человека. Мероприятие продлится два дня.

«Я получил подтверждение от организаторов о регистрации в качестве участника форума, на котором планировалось мое выступление. Однако швейцарская сторона не открыла мне визу», ― рассказал Абажер.

По словам главы крымской болгарской автономии, подобные действия властей Швейцарии расцениваются как попытка лишить крымчан голоса и не допустить объективного освещения жизни полуострова.

«Подобный инцидент говорит о вопиющем нарушении прав человека. Швейцарские чиновники блокируют крымчан, не давая нам визу», ― добавил Абажер.

Он подчеркнул, что собирался посетить Швейцарию не в туристических целях, а для выступления на площадке ООН. На форуме глава автономии хотел пригласить участников мероприятия посетить Крым и изучить российский опыт по соблюдению прав национальных меньшинств и развитию родного языка.

Напомним, Крым вернулся в состав Российской Федерации по итогам референдума, который состоялся в марте 2014 года. В ходе голосования большая часть жителей полуострова поддержали воссоединение Крыма с Россией. Позднее президент России Владимир Путин неоднократно отмечал, что референдум о статусе Крыма соответствовал всем нормам международного права, так как аналогичные голосования проводились и в других странах. При этом глава государства подчеркнул, что вопрос Крыма «закрыт окончательно».