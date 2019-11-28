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Асад напомнил, что доказательств использования Сирией химоружия до сих пор нет

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Асад напомнил, что доказательств использования Сирией химоружия до сих пор нет

Дамаск, 28 ноября. Сирийский лидер Башар Асад заявил, что до сих пор нет ни одного доказательства использования армией Сирийской Арабской Республики химического оружия на территории страны. Об этом он заявил в интервью журналу Paris Match.

«Нет, не было ни единого доказательства! С начала войны и до сегодняшнего дня никто не мог доказать ни в едином случае, что сотни или даже тысячи людей были убиты химическим оружием», — подчеркнул глава САР.

Отвечая на вопрос о том, почему журналисты распространяют улики предположительного использования армией страны химоружия, Асад указал на то, что это могло использоваться как предлог, поскольку сирийские военнослужащие начали одерживать значительные успехи в борьбе с терроризмом.

«Если наша армия продвигается, то зачем нам нужно химическое оружие?» — заявил Асад.

Напомним, после атаки в Восточной Гуте сирийские власти присоединились к Конвенции о запрещении химического оружия. Это стало результатом договоренности Москвы и Вашингтона о ликвидации химоружия в Сирии под пристальным контролем экспертов Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО). В 2016 году ОЗХО объявила о полной ликвидации химического арсенала САР. Помимо этого, Дамаск регулярно заявлял, что ни разу не применял химическое оружие против мирного населения.

Однако в начале этой весны ОЗХО опубликовала доклад, в котором указывалось, что при атаке в городе Дума 7 апреля 2018 года применялись баллоны с хлором, сброшенные с неба, поэтому некоторые страны обвинили в инциденте ВС Сирии. Также обвинить САР попыталась связанная с террористами лжегуманитарная организация «Белые каски», которая показала в качестве «доказательств» снимок жителей Думы и детей, которых медики будто бы спасают от воздействия химических веществ.

Позднее был опубликован документ с экспертной оценкой специалиста ОЗХО Хендерсона, который выяснил, что баллоны в действительности подложили, а не сбросили с воздуха. Как подчеркнули в дипломатическом ведомстве РФ, главная цель вбросов о химатаках Сирии — оправдать возможные силовые удары по стране извне.

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Источник: Paris Match
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