Сын Сафронова рассказал, как застрял в унитазе самолета

Москва, 28 ноября. Пианист Лука Сафронов, застрявший в унитазе самолета Boeing 737-800 рейса Казань — Москва, раскрыл детали инцидента.

По его словам, комичная ситуация на борту воздушного судна сделала его «звездой», поэтому смотреть на этот инцидент без иронии он не может. Сафронов добавил, что такая ситуация может произойти с любым человеком.

Сын художника Никаса Сафронова предположил, что он застрял в уборной во время турбулентности, и растерялся, когда в дверь кабинки начали стучать.

«Я замешкался. Кнопка слива находиться за тобой. Ну, я нажал на эту кнопку, и меня в вакуум засосало. Я, испугавшись сильно, начал двигаться. <…> Я руку засунул под стеной, там ниша какая-то, и она застряла», — рассказал Сафронов в беседе с «Пятым каналом».

Благодаря помощи экипажа и некоторых пассажиров пианиста удалось вызволить из ловушки.

Ранее Сафронов пообещал подать в суд на пассажира рейса Казань — Москва, который сделал позорное видео с участием знаменитости. По его словам, автор ролика оскорбил его и нарушил права, сообщила «Газета.ру».

Пианист уточнил, что появившееся на просторах Интернета видео было для него неожиданностью, поэтому пока он не успел обратиться к адвокату. Он добавил, что находится в подавленном состоянии, указал НСН.