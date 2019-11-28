Кемерово, 28 ноября. Глава города Кемерово Илья Середюк рассказал журналистам, почему было решено купить новогоднюю ель для центральной площади почти за 18 миллионов рублей.

Ранее местные средства массовой информации сообщали, что город заплатил почти 18 миллионов рублей за новогоднюю ель, которая украшает главную площадь Кемерово. Информация вызвала неоднозначную реакцию у жителей Кемерово и всего Кузбасса.

Администрация Кемерово объяснила покупку новогодней елки за 18 миллионов рублей. По данным издания «Газета.ru», как уточнил Сердюк, новая ель имеет стальной каркас, около 1,9 тысячи веток, 239 тысяч светодиодов, она «абсолютно технологичная». Как пишет РИА Новости, по его словам, старая ель, которая украшала город в течение 11 лет, «морально устарела».

Как пишет «Газета Кемерова», при этом с каждым годом приходится тратить большие деньги на ее ремонт.

«Ее можно было восстановить, мы ежегодно тратили 300–400–500 тысяч рублей», — сказал он.

Ранее стало известно, что рабочие начали установку новогодней ели на площади Советов в Кемерово, об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Установку начали 12 ноября, на монтаж почти двух тысяч веток в 42 яруса потребуется не менее двух недель. В ветки вплетают гирлянды синего, красного и белого цвета.

Как отметили в мэрии Кемерова, высота искусственной ели составляет 25 метров. Дерево на пять метров выше елки, которую устанавливали в прошлом году. Стоимость ели составила почти 18 млн рублей.

Ранее сообщалось, что в Москве начали подготовку к новогодним праздникам. В Сытинском переулке ограничили движение перед фестивалем «Путешествие в Рождество».