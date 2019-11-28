Клинцевич назвал письмо Путина Макрону по ракетам попыткой разрубить узел противоречий

У Европы могут быть серьезные проблемы в случае продолжения американской политики конфронтации. Такое мнение в комментарии Федеральному агентству новостей высказал член Совета Федерации, сенатор Франц Клинцевич.

Макрон заинтересован

Французский президент Эммануэль Макрон готов рассмотреть предложение российского лидера Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе. Об этом пишет газета Frankfurter Allgemeine, ссылаясь на письмо президента Франции Владимиру Путину.

Еще в конце сентября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Владимир Путин отправил главам «основных стран Европы и Азии» послание, которое связано с ракетами средней и меньшей дальности. В Североатлантическом альянсе подтвердили, что получили письма. Однако посчитали предложение не заслуживающим доверия.

В свою очередь президент Франции Эммануэль Макрон написал ответ на письмо Путина и заявил, что предложение российской стороны необходимо тщательно изучить и обсудить его в двустороннем и многостороннем форматах.

Напомним, Эммануэль Макрон в интервью журналу The Economist заявил, что координация внутри НАТО утрачена, и это говорит о «смерти мозга» Североатлантического альянса. По словам французского лидера, прокомментировавшего таким образом отношения между Анкарой и Вашингтоном, Соединенные Штаты все больше отворачиваются от Европы.

Единая система безопасности

Как отметил Клинцевич, Соединенные Штаты не допустят развала НАТО и создания единой для России и Европы архитектуры безопасности, несмотря на то, что эта тема уже давно назрела. И Макрон выступает одним из основных идеологов отхода от Североатлантического альянса и создания единой системы безопасности с Россией.

«И было бы смешно обсуждать тему коллективной безопасности без России. В Европе все больше понимают, что заявления Соединенных Штатов о том, что Россия виновата во всех безобразиях в мире, не соответствуют действительности. Они пришли к выводу, что с Россией надо договариваться. Макрон же говорит, что надо не только договариваться, но и сотрудничать. И это может дать очень серьезные плоды. А ситуация по ракетам средней и меньшей дальности не является американской. США эта тема меньше всего волнует. Это больше всего волнует Европу», — пояснил Франц Клинцевич.

По мнению сенатора, мир становится сегодня заложником многих политических процессов. Письмо Путина — серьезная попытка разрубить узел противоречий.

«У американцев уже есть ракеты, которые нарушают ДРСМД. Президент России только недавно поставил задачу министру обороны РФ Сергею Шойгу осуществить информационное и практическое устранение этого недостатка. У Европы могут быть серьезные проблемы в случае продолжения американской политики конфронтации. Она заденет только Европу. Готовность Макрона — это правильная и нужная тенденция, она имеет перспективу. Вопрос создания единой для России и Европы архитектуры безопасности крайне важен», — заключил Франц Клинцевич.

Ранее глава министерства иностранных дел ФРГ Хайко Маас сообщил, что заявление Макрона вызвало беспокойство европейского сообщества. Маас пояснил, что он поддерживает идею сохранения сильной и суверенной Европы, но в союзе с НАТО, а не в качестве альтернативы альянсу.