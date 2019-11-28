МВД и ФСБ России пресекли деятельность банды «Шараповские»

Москва, 28 ноября. Московские следователи вместе с сотрудниками ФСБ и МВД России пресекли деятельность банды «Шараповские», члены которой совершили с 2007 по 2015 год ряд убийств и других особо тяжких преступлений. Об этом сообщили в СК РФ.

По данным следствия, с августа по ноябрь этого года в Москве и Дагестане задержали четырех членов ОПГ. Им предъявлены обвинения и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

«Во время проведенных обысков был обнаружен схрон оружия. Изъяты гранаты и другие боеприпасы», — говорится в сообщении СК РФ.

Найденные взрывоопасные предметы правоохранители обезвредили и уничтожили. В настоящее время устанавливаются личности всех причастных к совершению преступлений.

Известно, что ранее суд с участием присяжных заседателей вынес в отношении одного их соучастников ОПГ «Шараповские» обвинительный приговор в совершении покушения на убийство по найму.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли в Подмосковье деятельность нарколаборатории по производству особо крупных партий синтетических запрещенных веществ. Организовали ее граждане РФ и Украины для нелегальной продажи товара через различные интернет-магазины​​​. В ФСБ уточнили, что в результате были задержаны трое торговцев.