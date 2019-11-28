Эксперт прокомментировал реакцию Макрона на предложение Путина по ракетам

Москва, 28 ноября. Эксперт прокомментировал реакцию главы Франции Эммануэля Макрона, заявившего о готовности рассмотреть предложение президента РФ Владимира Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности в Европе.

Как подчеркнул преподаватель факультета государственного управления МГУ Павел Тарусин, позиция Парижа позволяет рассчитывать на дальнейшие переговоры. Он отметил, что французский лидер продолжает свою политику примирения с Россией.

«Европа помнит события конца 70-х годов прошлого века, когда размещались наши ракеты «Пионер» и американские «Першинги» в Центральной и Западной Европе, и она не хочет повторения тех событий. К тому же Макрон очень неоднозначно относится к Североатлантическому альянсу», — указал эксперт.

По его мнению, позиция Макрона потенциально позволяет найти разные площадки для переговоров, чтобы не разворачивать новые виды вооружений, сообщает радио Sputnik.

Ранее издание Frankfurter Allgemeine сообщило, что глава Елисейского дворца заявил о готовности рассмотреть предложение Путина о введении моратория на размещение ракет средней и меньшей дальности на территории Европы. В материале газеты утверждается, что Макрон ответил на письмо и пообещал детально изучить инициативы российского лидера, а также обсудить его в двустороннем и многостороннем форматах, отмечал Infox.ru.

По мнению многочисленных экспертов, Запад совершает большую ошибку, вытесняя РФ из Европы и прекращая диалог, сообщал НСН.

Ранее пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков заявил, что Путин отправил главам «основных стран Европы и Азии» послание о ракетах средней и меньшей дальности.

Напомним, 2 августа текущего года прекратил действие Договор о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Инициатором выступили американские власти, обвинившие Россию в «невыполнении соглашения» и объявившие о планах по выходу из него.