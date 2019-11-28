Триполи, 28 ноября. Положение российских социологов Максима Шугалея и Самера Суэйфана, которых с мая незаконно удерживают в Триполи на территории, подконтрольной связанному с террористами так называемому Правительству национального согласия Ливии (ПНС), вероятно зависит от воли присутствующих в стране сотрудников ЦРУ. Об этом говорится в официальном заявлении Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ).

Как рассказали свидетели незаконного ареста россиян, при задержании присутствовали несколько сотрудников ЦРУ.

«В этой стране социологией имеем право заниматься только мы», — передают очевидцы громкое заявление одного из американцев.

Напомним, сотрудники ФЗНЦ Шугалей и Суэйфан проводили социологическое исследование в Ливии, однако по указанию искусственно созданного террористического ПНС, возглавляемого Файезом Сарраджем, были арестованы и отправлены в тюрьму «Митига», которая известна пытками и невыносимыми условиями содержания заключенных. При этом гражданам РФ не предъявили конкретного обвинения и долгое время не давали встретиться с адвокатом.

Тюрьма «Митига» фактически контролируется боевиками банды RADA («Специальные силы сдерживания»), которой командует Абдэльрауф Кара. Террористы взимают дань с прилетающих в местный аэропорт, а отказавшихся платить отправляют за решетку.

Незаконные вооруженные формирования, из которых состоит так называемое ПНС Ливии, воспользовались кризисом, возникшим в стране после свержения и убийства многолетнего лидера Муаммара Каддафи, и постепенно взяли под контроль Триполи. Из-за этого финансовые потоки и доходы от продажи нефти фактически оказались в руках террористов. При этом США активно поддерживают террористов из ПНС Ливии ради собственных нефтяных амбиций. Известно, что именно Вашингтон оказал в свое время содействие радикальным исламистам, участвовавшим в свержении Каддафи, не пожелавшего делиться с американцами черным золотом.

Отметим, что сейчас Ливийская национальная армия (ЛНА), которой командует фельдмаршал Халифа Хафтар, ведет в стране антитеррористическую операцию, направленную на освобождение Триполи от бандформирований ПНС.