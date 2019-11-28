Диетологи объяснили, как избежать жира на животе после 40 лет

Сан-Диего, 28 ноября. Диетологи из США рассказали, как не допустить образования неприятных жировых отложений на животе после 40 лет.

По мнению специалистов, до 40 лет здоровый человек, организм которого работает нормально, может позволять себе порой питаться фастфудом и другими вредными продуктами, при этом не причиняя вреда здоровью.

Однако после этого возрастного рубежа из-за замедления процесса обмена веществ неправильный и несбалансированный рацион может плохо сказаться на здоровье и привести к очевидным внешним последствиям — появлению жировых отложений на животе.

Диетологи отмечают, что избежать их и сохранять хорошую форму можно в любом возрасте, если следовать ряду рекомендаций.

Так, следует есть красное мясо небольшими порциями два раза в неделю. Специалисты объясняют, что продукт полезен для наращивания мышечной массы, а для женщин может стать и профилактикой дефицита железа.

Вегетарианцам диетологи советуют включать в рацион как можно больше зеленых листовых овощей — шпинат, капусту или мангольд, а также зерновые. Рекомендуют специалисты в целом не отказывать себе в овощах и фруктах, а вредные углеводы исключить.

После 50 лет нужно есть продукты, которые поддерживают в крови стабильный уровень сахара и предотвращают отложения в сосудах. В таких должно быть мало холестерина и углеводов, но много клетчатки.

Ранее врач-диетолог, член национальной Ассоциации диетологов и нутрициологов Марина Макиша объяснила, кому вредно пить чай. Также в преддверии новогодних праздников медики рассказали, сколько мандаринов можно съесть в день, и чем грозит переедание.