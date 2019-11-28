Хакеры опубликовали базу данных сайта о трудоустройстве

Москва, 28 ноября. Хакеры разместили в Сети базу данных, якобы содержащую сведения о 500 тысячах пользователей портала по трудоустройству jobinmoscow.ru, а также логины и пароли соискателей. Об этом сообщает издание «Коммерсант».

По информации газеты, 27 ноября на jobinmoscow.ru было опубликовано свыше 566 тыс. вакансий от 209 тыс. компаний и более 195 тыс. резюме. Отмечается, что завладевшим логинами и паролями киберзлоумышленникам будет нетрудно найти аккаунты в социальных сетях и попытаться взломать почту.

Помимо этого, персональные сведения могут попасть на рынок фальшивого трудоустройства. В этом случае мошенники заявляют, что человек практически принят, но необходимо за что-то заплатить, к примеру, за обработку документов или спецодежду.

Эксперты обращают внимание на то, что резюме содержит не только персональные данные о соискателе, но и сведения об экс-работодателях. На фоне такой утечки может стать открыта личная переписка работодателя и соискателя, а также появляется возможность подмены резюме или вакансий какой-нибудь фирмы. Впрочем, как пишет газета, специалисты не видят значительных угроз в такой утечке данных.

Как ранее сообщал RT, эксперт в области информационной безопасности Александр Власов дал советы по защите от мошенничества в банковской сфере. По его словам, есть два вида кибермошенничества, связанного с кражей банковских данных.