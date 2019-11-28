Диетолог предупредила об опасности хурмы для здоровья

Москва, 28 ноября. Употребление хурмы может быть как полезно, так и опасно для здоровья, рассказала врач-диетолог Елена Соломатина.

По ее словам, ягода содержит большое количество макро- и микроэлементов. Например, магний расслабляет сосуды, а калий снижает давление и выводит из организма излишки жидкости. Кроме того, хурма богата йодом, пищевыми волокнами и пектинами.

Однако плод может быть и опасен, особенно при чрезмерном употреблении. Оранжевый пигмент бета-каротин может стать причиной развития так называемой «каротиновой желтухи», когда кожа меняет свой нормальный цвет.

Также в терпкой хурме содержатся танины, которые оказывают закрепляющее действие. По словам диетолога, у взрослого человека танины могут вызвать запор, а у ребенка — замедление пищеварения. Соломатина предупредила, что детям до трех лет лучше не давать ягоду.

«Зрелая хурма содержит большое количество сахара, это тоже надо учитывать людям с лишним весом. Один плод хурмы — это более 100 килокалорий», — цитирует врача-диетолога «Вечерняя Москва».

Соломатина предостерегла от употребления в пищу недозрелых плодов, которые могут привести к образованию в желудке твердых сгустков, а те способны вызвать острую кишечную непроходимость. Диетолог посоветовала отказаться от ягод с поврежденной кожицей, точками и темными пятнами.

Ранее британский диетолог Никола Шубрук назвала грушу самым полезным фруктом для кишечника. Сладкий плод, по ее словам, помогает сбалансировать количество микроорганизмов. Груши способствуют снижению риска развития сахарного диабета и предотвращают ожирение.

Тем временем диетолог Марина Макиша предупредила, что богатый биологически активными органическими соединениями чай может приносить не только пользу организму, но и вред. Она посоветовала ограничить употребление напитка людям с язвой желудка и двенадцатиперстной кишки в стадии обострения, а также при повышенной кислотности желудка.